Alkohol tar veldig mange liv, feil å legge ned Rogaland A-senter

DEBATT: Når viktige helsetilbud blir lagt ned, kan utfallet bli alvorlig og det kan medføre konsekvenser for mennesker i krevende livssituasjoner.

Mellom 300 til 450 mennesker dør som følge av alkoholmisbruk årlig. Dette er omtrent det tredobbelte av antall trafikkdrepte.

Selda Sand Egersund

I forrige uke kom nyheten om at Rogaland – A senter skal bli lagt ned. A – senteret valgte å gå til retten, men tapte mot Helse Vest. A – senteret må i tillegg betale motpartens saksomkostninger på en million kroner.

A – senteret er et tilbud for mennesker med alkohol og rusproblemer og til deres pårørende. De konsentrerer seg om tverrfaglig behandling som har vist seg å ha en positiv effekt for mange rusavhengige. De tilbyr blant annet akutthjelp, stabilisering, egen poliklinikk, døgnpost og langsiktig behandling. Rogaland A – senter er en del av spesialistenheten og har en avtale med Helse Vest og Helsedirektoratet.

Dette var et viktig tilbud for mange og når dette nå skal legges ned, kan man lure på hvordan Helse Vest har kommet frem til denne beslutningen? Undersøkelser som har blitt utført av Norsk Helseinformatikk viser at ca. 10 prosent av befolkningen i Norge drikker alkohol som, utvikler en avhengighet og som medfører helseskade. Det finnes mørketall som ikke blir oppdaget og dette gjør at mange mennesker ikke mottar nødvendig behandling.

Mellom 300 til 450 mennesker dør som følge av alkoholmisbruk årlig. Dette er omtrent det tredobbelte av antall trafikkdrepte. Alkohol er en del av den sosiale kulturen i Norge. Det finnes flere grunner til at man kan utvikle et alkohol- og rusproblem. Psykiske og fysiske utfordringer, tilgjengelighet, selvmedisinering, påvirkninger fra familien og en rekke antall faktorer. Når alkohol er lett tilgjengelig, kan fristelsen for mange bli stor og risikoen for avhengighet øker.

Det finnes historier om mennesker som har mistet familie, venner, og jobb, fordi at rusen har tatt fullstendig grep over livene deres. Alkoholisme er en sykdom som mange har for resten av livet. Når man først har startet å drikke, kan det være vanskelig å snu. Det er viktig å huske på at rehabilitering tar tid. Derfor er det viktig at helsesystemet kan tilby langsiktig behandling. Når avdelinger som spesialiserer seg på alkohol og rusavhengighet legges ned, vil dette medføre at mange ikke får tilrettelagt behandling.

Ruspoliklinikken er et godt alternativ, men for mange er det ikke nok med en ukentlig samtale hos en behandler. Vi trenger akuttmottak, døgnposter og langvarige behandlingsformer. Derfor er A – senteret, Blå Kors og Frelsesarmeen, viktige tilbud som man trenger og som ikke bør bli lagt ned. Det er helt avgjørende å kunne få et tilbud om hjelp før det blir for sent.