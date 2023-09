Valget er ikke avgjort, Trond Birkedal!

Det er for tidlig å konkludere om valget i Stavanger ennå, mener innsenderen.

Kari Natvig Helliesen Stavanger

DEBATT: I kronikken 1. september får Trond Birkedal det til å se ut som at valget allerede er avgjort, og at dagens flertallspolitikere har tapt. Grunnen? Ap og samarbeidspolitikerne snakker bare om hva de har gjort disse fire årene, og de har ingen nye ideer, mener Trond Birkedal.

Hva skjedde i valget for fire år siden? Velgerne viste at de var grundig leie av 24 år med den samme høyrepolitikken, de ønsket noe nytt. Derfor vant de rød-grønne politikerne. Og de skapte nytt. De begynte å gjennomføre valgløftene med en gang, innførte gratis SFO med mål om å utvide til alle førsteklassingene. De innførte gratis skolemat i skolen, som også skal videreutvikles i neste periode.

De økte grunnbemanningen i sykehjem og barnehager, innførte gratis trygghetsalarm, gratis buss, tog og båt for Stavangers befolkning. De gjorde det lettere for unge å kjøpe egen bolig, og mange andre tiltak for å lette utgiftene og levekår. Og dette har folk satt pris på. Derfor er Kari Nessa Nordtun en populær ordfører.

Hva vil de gjøre videre foruten å videreføre nevnte reformer? De vil bl.a. styrke fastlegeordningen slik alle får tilgang til egen fastlege. De vil bygge ut dagsentertilbudet og bygge nye sykehjemsplasser. De vil etablere tilbud for å utvikle solcelletiltak og jordvarme, og stille krav til utbyggere om et tilstrekkelig antall alderstilpassede boliger m.m. Det er enda tid til å stemme, folkens, og valget er overhodet ikke avgjort! Valget avgjøres 11. september! Dersom du ønsker at Kari Nessa Nordtun, Ap og samarbeidspartiene skal få sjansen til å gjennomføre valgløftene, som de til nå har vist at de greier. Bruk stemmeretten din. Godt valg!