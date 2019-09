Stavanger med viktige bidrag i Bodøs kulturhovedstadssøknad

På et møte i oktober 2014 med alle byene i landets storbynettverk for kultur, informerte jeg om at det den gang kun var et tidsspørsmål før EU igjen ville åpne for at en norsk by kunne søke om status som europeisk kulturhovedstad. Dette var opplysninger som vi i nettverket for europeiske kulturhovedsteder hadde mottatt fra sentrale kilder i EU-Kommisjonen.

Bodø vil bli den første arktiske europeiske kulturhovedstaden noensinne.

Bodø grep muligheten

Den eneste som grep muligheten, var den minste byen i nettverket, Bodø. Byen valgte å søke om denne statusen i 2024, og etter flere års grundig planlegging, ble Bodø høsten 2018 prekvalifisert og nominert til finalen, sammen med de bosniske byene, Mostar og Banja Luka. Under en stilfull seremoni i Brussel onsdag i forrige uke, kunngjorde EUs kulturfaglige ekspertjury, at Bodø skulle være europeisk kulturhovedstad i 2024.

Bodø vil bli den første arktiske europeiske kulturhovedstaden noensinne. Dette gjenspeiles langt på vei i søknaden, som er gitt visjonen ARCTICulation. Det er inngått partneravtale med Nordland fylke, som finansierer 50 prosent av den lokale/regionale andelen av budsjettet. I tillegg er det stor støtte fra hele landsdelen, inkludert Sametinget, Arktisk Råd, Barentsregionen etc. Næringslivet støtter solid opp, og allerede dagen etter tildelingen, bevilget SpareBank1 Nord-Norge 50 millioner kroner til Bodø2024. I tillegg er det inngått flere intensjonsavtaler med mange sentrale bedrifter, som allerede nå tilsier at budsjettet for private bidrag nås.

Også Stavanger setter viktige spor i søknaden. Ett av søknadens strategiske mål er kalt Freedom of Expression, og tar utgangspunkt i dagens situasjon i Europa, som i mange land preges av nasjonalisme, populisme og fremmedfrykt. ICORN, som arbeider med fribyer for forfulgte forfattere, og som holder til på Sølvberget i Stavanger, vil lede prosjektet Arts of Democracy, som kopler kunst og kultur med demokrati.

Sikre ytringsfrihet

Fjorten tidligere europeiske kulturhovedsteder, Amsterdam, Paris, København, Stockholm Rotterdam, Reykjavik, Helsinki, Brussel, Krakow, Umeå, Århus og Wroclaw, foruten Bergen og Stavanger, er medlemmer av ICORN. Det betyr at disse byene har sluttet seg til ICORNs oppdrag om å sikre ytringsfrihet og motvirke trusler og forfølgelse som kunstnerne møter i sine hjemland eller andre steder.

Europeiske kulturhovedsteder har langt på vei det samme verdigrunnlaget. Det har gitt en erkjennelse av at begge er viktige aktører både i kampen mot intoleranse og fremmedfrykt, og samtidig bidra til kulturelt levende og mangfoldige samfunn.

Prosjektet Arts of Democracy handler konkret om at de forfulgte kunstnerne i de nevnte 14 byene, i 2024 er invitert til å utvikle og presentere kunstprosjekter i de samme byene. Det kan være ulike kunstuttrykk, avhengig av hvilke kunstnere som da vil være i de respektive byene. Høsten 2024 vil det hele kulminere i Bodø, hvor prosjekter fra de ulike byene, vil inngå i en stor, europeisk konferanse, utstilling og ytringsfrihetsfestival.

Lokale aktører involvert

Også andre lokale aktører har i mindre grad vært involvert i Bodøs søknad. Martyn Reed har vært rådgiver og potensiell samarbeidspartner i Prosject67, et arktisk gatekunstprosjekt som ledes av UpNorth i Bodø, i samarbeid med Art Scape Sweden, UPE art fra Finland, Spray Printer fra Estland og St. Petersburg Street Art Museum. Jan Inge Reilstad i KÅKÅ Kverulantkatedralen har skissert ulike og mulige samarbeidsrelasjoner mellom Kåkå/Kåkånomics og Bodøs vektlegging i søknaden på geopolitikk og økologisk økonomi. Mens NORCE (tidligere IRIS) trekkes frem som en interessant samarbeidspartner med Nord Universitet med hensyn til forskning rundt og evaluering av Bodø2024.

Det er nok heller ikke usannsynlig at noen av de flotte kunstnerne fra Bodø som bor i Stavanger, blant andre Morten Abel, Siri Dybwik, Tore Johansen med flere, vil være attraktive aktører når det kunstneriske programmet skal utformes mer konkret.

Glad og stolt

Bodø har alle forutsetninger til å bli en svært vellykket kulturhovedstad. Selv er jeg både glad og stolt over at jeg i mer enn to år har vært rådgiver for Bodø. Det har vært utrolig inspirerende å jobbe sammen med folk med så stor kunnskap og kompetanse, engasjement, vilje og positivitet. Byen og regionen har visjonære politikere, flinke kunstnere, et universitet som ser at de her har et samfunnsoppdrag, og en hel landsdel i ryggen. Men det er også et nasjonalt og internasjonalt anliggende, som vil bli gjenspeilet både i det kunstneriske programmet og på andre måter.