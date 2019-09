Stavanger kommune har brukt mye tid og ressurser på å ekspropriere hagene til folk i Gauselvågen. Denne prosessen startet så langt tilbake som i 2010.

Første rettsinstans har nylig – under dissens – gitt kommunen adgang til å ekspropriere. Men for et strekk på bare noen hundre meter har tingretten fastsatt at Stavanger kommune – dersom politikerne faktisk velger å gjennomføre – må betale 28,7 millioner kroner i erstatning til et par grunneiere. En skal også merke seg at en opparbeidelse av en turvei over disse eiendommene ikke vil gi en gjennomgående turvei. Enda flere eiendommer må da eksproprieres.

Vil fort koste 50 millioner kroner

Totalkostnaden, om en legger til de 3 millioner kroner i grunneiers advokatkostnader som kommunen nå er dømt til å betale, kommunens kostnader til sin egen advokat og arbeidstid brukt internt kommunen, samt et rimelig anslag for opparbeidelseskostnad, vil disse få meterne med turvei fort kunne koste kommunen over 50 millioner.

Dette fremstår ikke som en fornuftig bruk av offentlige midler, særlig ikke all den tid turgåere i dag uproblematisk kan passere gjennom området i boliggaten Gauselvågen.

Beløpet står heller ikke i noen fornuftig forhold til det et flertall av Stavangers politikere har vedtatt som rammene for Friområdeprosjektet. Post 100 på side 53 i kommunens Handlings og økonomiplan (HØP) begrenser totalrammen til 10 millioner for åren 2019, 2020 og 2021. Deretter kun 1 million for 2022.

Skal kommunen virkelig binde opp alle vedtatte midler, og mer til, for å få lagt inn en turvei gjennom et par private hager på Gausel? Har vi ikke noe bedre å bruke offentlige ressurser på?

Eiendomsretten

For oss i Frp handler dette også om at vi står opp for og ønsker å verne om den private eiendomsretten. Ekspropriasjon er et ekstremt virkemiddel og skal kun brukes som en siste utvei dersom særlige samfunnsnyttige formål taler for.

Når det gjelder ekspropriasjon til turveier, vil det først kunne forsvares dersom det er åpenbart at en opparbeidelse vil føre til vesentlig mer turvei-aktivitet. I denne saken må en da spørre seg om en tror at et alternativ til dagens trasé kun noen meter fra der turgåerne går i dag, og det kun over et strekk på kun et par hundrede meter, vil gi så mye mer aktivitet at det kan forsvare en prioritering av 50 millioner offentlige midler?

For de fleste blir det da klart at dette ikke er fornuftig. Dette er blitt en prinsippsak for enkelte ledende politikere og enkelte ansatte i kommunens administrasjon. Trolig fordi en frykter at en konklusjon om at et inngrep her ikke er fornuftig vil kunne vanskeliggjøre deres ønsker om å ekspropriere en rekke andre eiendommer andre steder i Stavanger. Særlig vanskelig blir dette for enkelte når eiendommene på Gausel er store og eierne både er ressurssterke og i offentligheten har gått imot inngrepet.

Hensynet til den private eiendomsretten må gjøres gjeldende uavhengig av størrelsen på eiernes lommebok eller om enkelte politikere, eller kommunalt ansatte, oppfatter det som urettferdig at slike eiendommer skal være i privat eie.

Bru over Gauselvågen

Darwin Ceballos

Og skulle det være slik at Stavanger kommune skal velge å prioritere turgåing på Gausel så høyt, mener vi i Frp at det finnes en langt bedre og langt rimeligere løsning. Flere har fremmet skisser til spennende bru-løsninger. Erfaringen er at slike løsninger vil utløse det som må være hensikten: mer tur-aktivitet. Et slikt spennende prosjekt, «Walk on water», er utarbeidet av Sweco. Prosjektansvarlig her var tidligere ansatt i Stavanger kommune. Vedkommende var da blant annet ansvarlig for kommunens etablering av den premierte bruløsningen ved Håhammaren i Hafrsfjord.

Anders Minge

Det er på ingen måte sikkert at nye rettsinstanser vil gi kommunen medhold i ankesaker. Med et kjent kostnadsbilde bør vi derfor heller benytte den mulighet vi har til å lage en spektakulær løsning som vil løfte hele tursti-prosjektet til å bli en attraksjon, slik som «Midgardsormen» på Frøylandsvatnet og bruløsningen ved Håhammaren. Da med den bonus at vanlige turgåeres opplevelse av hagene på Gausel trolig bare ville blitt enda bedre ettersom hagene ville kunne oppleves i et annet perspektiv og en da ville slippe ubehaget ved å ta seg frem tvers gjennom private uteområder.

Et paradoks i alle sakene om ekspropriasjon til turveier er at det ikke er satt av penger til skjøtsel og vedlikehold av eiendommene kommunen tvangsinnløser. Vedlikeholdsetterslepet er enormt, og kulturlandskapene gror igjen. Frp mener det måå bli slutt på at kommunen bruker penger den ikke har, særlig når kommunen ikke klarer å holde ved like arealene.

Det må bli en stopp i kommunens aggressive ekspropriasjonspraksis, og samtidig kan vi få til en spektakulær løsning for turgåere dersom et flertall tør å si det alle egentlig mener – dette er ikke fornuftig bruk av offentlige midler.