Demokratiforakt? Lektorens leseforståelse står til stryk

Eides premiss er at jeg viser forakt for både demokratiet, de folkevalgte og velgerne, og han forsøker å illustrere dette ved å tolke min tekst og å tillegge meg meninger jeg ikke har. Det er en uredelig måte å diskutere på, og en skulle tro at en lektor hadde bedre utviklet debattferdigheter enn som så.

I mitt innlegg tok jeg til orde for at de som ikke føler at de kan nok om politikk til å gjøre seg opp en mening, ikke bør skamme seg for å la være å stemme. Det var ment som en motvekt til alle de som snakker om det å stemme som «en borgerplikt» og de som oppfordrer folk til å stemme uansett.

Ønsker ærlige politikere

Jeg har aldri tatt til orde for å innføre kunnskapstest eller kompetansekrav for å stemme, og jeg har aldri ropt etter en sterk politiker som kan tvinge gjennom sin vilje, slik Eide hevder. Tvert i mot har jeg tatt til orde for at jeg vil ha politikere og partier som før et valg tør å si hva de vil kutte i og være ærlige med velgerne i at man ikke har råd til alt som er kjekt. Jeg tror nemlig mange velgere vil respondere positivt på et sånt budskap og stemme på den typen ærlige politikere som ikke lover mer enn de kan holde. På sikt kan det snu trenden om politikerforakt og på den måten gjøre demokratiet en stor tjeneste.

Ikke rot i virkeligheten

Jeg har vært aktiv i politikk i 15 år, deltatt som valgfunksjonær hvert valg etter min politiske karriere og benyttet enhver anledning jeg har hatt til å skryte av politikerne våre som gjør en viktig innsats hver dag. Jeg har holdt foredrag og drevet kursvirksomhet for forskjellige politiske partier gratis, lenge etter at jeg var ute av politikken. Å bli beskyldt for å ha forakt for demokratiet, velgere og politikere er sterk kost, men det har ingen rot i virkeligheten. Man kan velge hvilke briller man har på seg når man leser en tekst, jeg foreslår at den godeste Eide prøver å lese teksten igjen når han har roet ned raseriet sitt.