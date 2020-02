Hva er egentlig «intensjonen» til Sophie Elise?

DEBATT: «Hva er ridebukselår, mamma?»

Publisert: Publisert: Nå nettopp

31. januar i år vant Sophie Elise Isachsen prisen ’Årets business 2019’ under Vixen Awards, bransjekåringen for påvirkere (influensere). Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Debattinnlegg

Ine Haver Klinisk sosionom, masterstudent i sosialt arbeid ved UiS

Marie Lunde Barnevernspedagog og masterstudent i sosialt arbeid UiS

Spørsmålet fra baksetet kom som reaksjon på et reklameinnslag på bilradioen. En reklame som visste å spille på kroppspress i et sårbart samfunn, og nå skulle en 10 år gammel jente få forklart at man må lukke ørene når man hører slikt.

Reklamen illustrerer skjønnhetssamfunnet vi lever i. Er det 10-åringens ansvar å lukke ører og øyne for reklame? Helst ville en som mor ringe rett til radiokanalen. Det er de som har ansvaret for alt innhold som sendes ut.

Når en rumpeoperasjon vises på norsk tv, er det ikke lenger de unges oppgave å stenge av.

Når Sophie Elise Isachsen i et debattinnlegg i VG 4. februar skriver at hennes intensjon aldri har vært å skade noen, er det på tide å ta til motmæle. For det vi lurer på, utenom at hun skriver at hun bare gjør valg som føles rett for seg, hva er egentlig intensjonen hennes?

Forretningskvinnen og bloggeren Sophie Elise stiller mange spørsmål i innlegget sitt, og vi skal her prøve å svare på noen av dem. For enten hun vil eller ei, så er det hun som denne gangen sitter med ansvaret.

Hvor ansvaret ligger

Vi lever i en kultur og i en tid hvor vi ofte sammenligner oss med andre. Sosiale medier bidrar til at vi har en sammenligningskultur, og dette påvirker ungdommers selvbilde. Vi kan sammenligne oss med folk fra hele verden, og Sophie Elise poengterer at egne regler for norske, offentlige personer ikke vil hjelpe i dette store bildet vi kaller internett. Dette kaller vi ansvarsfraskrivelse, fordi hun trenger faktisk bare å passe på deg selv.

Forbrukertilsynet presenterer regler for reklame i sosiale medier, og tolker man disse i utvidet forstand, kan man sikre at man selv opptrer forsvarlig overfor et ungt publikum. Fordi dette handler om ansvaret som følger med å være en offentlig person, spesielt hvis man er kåret til den mektigste kvinnen i norske medier.

Sophie Elise vet hvordan sosiale medier påvirker unges selvbilde, men velger likevel å tjene penger på å vise en rumpeoperasjon på et TV-program som handler om henne selv. Det er på høy tid å få inn enda strengere etiske retningslinjer for offentlige personer, for de klarer åpenbart ikke å ta gode valg uten dem.

Sosiale medier og ansvar

Følelsen av utilstrekkelighet som gjennomsyrer sammenligningskulturen vår, har aldri vært så tydelig som nå. Sophie Elise påpeker at dette er kompleks problematikk, men spør likevel om årsaken kan ligge i noe «så enkelt som sosiale medier og reklame».

Sosiale medier har eksplodert, og vi vil våge å påstå at mye av skylden ligger også her. Det er viktig at foreldre er gode forbilder og setter grenser for barna, viderefører gode holdninger og utruster dem etter beste evne til å tåle presset som følger med sosiale medier. Men dette må de gjøre fordi, blant andre, Sophie Elise bidrar til at problemene øker og vedvarer. Når man velger å være en offentlig person, har man et samfunnsansvar for å ta gode verdivalg. Dersom verdivalgene er skadelige for andre – er de ikke gode verdivalg.

Er med på det

Klart vi drar god nytte av å gi ungdom verktøy til å styrke egen psykisk helse – dette vet vi. Men det er ikke snakk om hvilket ansvar ungdommen som mottakere har, eller hva som er roten til problemet – poenget er at Sophie Elise er med å opprettholde et press på grunn av valgene hun gjør. Hun vil være et forbilde, men fortsatt være seg selv. Flott! Bare dropp rumpeløftet på tv, da!

Ja, vi vil ha et samfunn hvor det er plass til alle, og ytringsfrihet er helt nødvendig. Vi skal gi rom for at vi alle er forskjellige, og for at verden trenger mange forskjellige forbilder. Men vi lever også i et samfunn som trenger gode verdier. Skal Sophie Elise fronte saken om kroppspress, må hun først og fremst ta sitt ansvar.

Publisert: Publisert: 17. februar 2020 21:00