Kvitsøy stagnerer med Rogfast i det blå

SAMFERDSEL: Det er omtrent 25 år siden man startet de første planene om fergefri kryssing av Boknafjorden. I 2018 ble prosjektet innlemmet i Nasjonal transportplan (NTP), men kort tid etter bli dette satt på vent på grunn av budsjettsprekk i Kvitsøy-kontrakten.

Utfordringen til Kvitsøy er at en planlegger for det usikre. Forfatterne av innlegget ber derfor om en ufravikelig startplan for Rogfast. Illustrasjonen viser hvordan det vil se ut ved tunnelinnslaget på Kvitsøy. Foto: Norconsult/Statens vegvesen

Tor Arild Torgersen Leder Kvitsøy Arbeiderparti

Magnus Arnesen Venstre

De første realistiske tankene om dette kom i kommuneplanen 2010-2022. Ifølge denne planen skulle Rogfast være ferdigstilt i 2018-20!

Tunnel vil gi vekst

Det første vi må få klarhet i er: Rogfast, et faglig velbegrunnet samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, som aldri ville latt seg gjennomføre uten en rømning-/avlastningstunnel til Kvitsøy.

Øysamfunnet har aldri krevd tunnel, men vi har fra første stund vært begeistret for prosjektet. Fergefri forbindelse til fastlandet vil kunne gi oss økt bosetning, nye næringsareal og økt turisme. Kvitsøy kommune har underveis i planlegging av prosjektet stilt seg positive til planene. Vi har gjennomført to kommuneplan- prosesser med bred medvirkning i befolkningen. Dette koster.

Deler av den fremtidige lokale samfunnsutviklingen har vi mulighet for å påvirke og utforme selv. Dette ansvaret har vi tatt, og nå forventer vi at politisk ledelse følger opp den politiske plattformen, Granavolden 2019, med en gjensidig gjennomføringsevne.

Kvitsøy sliter nå

Kvitsøy er et geografisk knutepunkt i Boknafjorden. Med Rogfast vil Kvitsøy bli et særdeles attraktivt område for den maritime næringen – både fra nord og sør. Her er det for eksempel muligheter for maritim leirskole, hotell og lokale småbedrifter knyttet til turisme. Samtidig har vi lagt til rette for en balansert befolkningsøkning med inntil 700 personer. Dette vil gi Kvitsøy flere ben å stå på, og gi våre barn og unge positive fremtidsutsikter.

Forestillingen om et utvidet bo- og arbeidsmarked er vanskelig å få til uten en ferjefri fjordkrysning, og en ufravikelig oppstartplan. Vi ser i dag resultater av usikkerheten i form av veldig treg omsetning av hus og eiendom, flere med båtplass og naust. Skolen har utfordringer med å få tak i kvalifiserte lærere, og kommunen har lite eller ingen nyetablering av næring. Vi forstår at mange synes daglig reise med hurtigbåt eller ferge er utfordrende. Terskelen for å bosette seg blir stadig høyere uten forutsigbare samferdselsløsninger.

Leie av å hoppe etter åtet

Med tanke på dagens situasjon er det også viktig for kommuner og fylkeskommuner å iverksette ferdigregulerte planer slik at de kan bidra til å holde hjulene i gang, både for lokalt og regionalt næringsliv. For vår del innebærer dette «Veg i dagen» på Kvitsøy, et ferdigregulert planarbeid og målrettet motkonjunktur-tiltak.

Ettersom det er en bred overordnet politisk enighet om Rogfast, vil det være klokt å revurdere eksterne rapporter som dukker opp i «tolvte time» og å videreføre kunnskap og kompetanse fra den nåværende Ryfast til Rogfast -organisasjonen.

Vi er nå både leie og trøtte av å hoppe etter åtet som henger for høyt, og har klare forventninger til dagens samferdselsminister om en snarlig politisk behandling, med ønsket resultat.

Lykke til Hareide, lytt og ta kloke valg!