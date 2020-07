En arkitektonisk perle av et naust!

BYGGESKIKK: Det har vært ment og skrevet mye om naustet på Rennesøy tegnet av professor og arkitekt Espen Surnevik. Jeg vil bare ganske kort si at det er fantastisk å se et slikt smykke av et bygg og vil berømme både arkitekt, byggherre og kommune for å ha gjort dette mulig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Heller et moderne og vakkert naust, enn et tradisjonelt naust som forfaller, slår sivilarkitekt Thor Inge Throndsen fast. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Thor Inge Throndsen Sivilarkitekt

Det er gitt dispensasjon fra kommunens strenge regler, men det er fantastisk å se at Rennesøy kommune så at dette bygget har kvaliteter i seg selv som bidrar til å bygge videre på vår kystarkitektur.

Når jeg ferdes langs kysten i Rogaland er det trist å se alle gamle naust som står til nedfalls fordi de ikke lenger har en funksjon. For meg er det like trist å se de naustene som er pusset opp uten annen tanke enn å gjøre dette billig og praktisk, der både materialvalg og detaljutforming er en hån mot både gamle tradisjoner og god arkitektur.

Selvfølgelig gleder også jeg meg over naust som er bevart og restaurert etter gamle tradisjoner med respekt for materialer og detaljer. Vi må imidlertid innse at ikke alle gamle naust kan bevares på en slik måte, da det ikke lenger er behov for dem.

Ny bruk av gamle naust med nyskapende arkitektur ønskes velkommen og jeg er sikker på at naustet på Rennesøy i sin nye funksjon vil glede mange gjester som på denne måten får komme nær vår kystkultur. Jeg vil glede meg hver gang jeg er på de kanter!