Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til gjeld. Forbruksgjelden har de siste årene økt og såkalte «luksusfelle»-utfordringer blir mer vanlig.

Omtrent hver 17. nordmann har betalingsanmerkninger, og utestående gjeld er økende. Mange unge, voksne og eldre bruker altså stadig mer enn de har råd til.

Et virkemiddel for å snu dette kan være å bygge en bedre forståelse for pengenes betydning i tidlig alder. Mye av dette handler om å bygge gode holdninger. I mange barns hverdag er penger noe de ikke forholder seg til. De ser ikke penger, de tar ikke på penger, de opplever ikke selv at de går tom for penger. Noen barn har dessverre ikke det de trenger og opplever utenforskap. Mange får imidlertid mye av det de trenger og det de ønsker uten å måtte bidra, prioritere eller tenke over hva det koster.

Foreldre har mange ansvarsområder ovenfor sine barn, både hva gjelder kosthold, aktivitet, vennskap med mer. Et av områdene som har for lite fokus er økonomisk forståelse.

Kunnskap om personlig økonomi kan forhindre mange å gå i luksusfellen.

Barn ser nesten aldri penger

I dag ser barn sjelden «ekte penger». Vi handler og overfører elektronisk, og ganske sjelden har vi kontanter. Så hvordan skal barn da forstå pengenes betydning? Hvis barn ikke får denne kunnskapen, er sannsynligheten for at de tar dårlige valg med negative konsekvenser større. Konsekvenser som i verste fall kan følge dem gjennom hele livet.

Derfor må vi lære barna å ta valg og å erfare hvilke konsekvenser valgene kan få, slik at de tar klokere valg på egen hånd senere.

Barna må lære å spare til noe

Min 11-åring har lenge ønsket seg egen pc, men vi som foreldre synes det ikke er nødvendig ennå. Vi sa derfor at hvis han bidrar mer hjemme og sparer opp det han tjener, skulle han få lov til å kjøpe pc-en.

Han jobbet, fikk betaling og sparte. Så dukket det opp andre ting han heller ville bruke penger på. Plutselig hadde han brukt mye av det han hadde spart. Han fikk da erfare konsekvensene av egne valg og angret på at han hadde sløst vekk startkapitalen. Nå er han motivert igjen til å fortsette sparingen. Han gleder seg hver fredag til å få ukepenger inn på sin brukskonto, for deretter å gå inn på sin mobilbank og overføre penger til sparemålet. Det kan hende han ikke klarer å spare til pc, det kan hende han velger å sløse bort noe av pengene, det kan til og med hende han synes det er vanskelig å bruke det han har brukt lang tid på å spare opp. Uansett, han må bidra og ta ansvar for å få noe, han tar egne valg, styrer sin egen lille økonomi og det er han som erfarer konsekvensene.

Barn må lære tidlig

Noen har faste oppgaver og ansvar hjemme, andre ikke. Noen får ukelønn, andre ikke. Noen har tilgang til kontoen sin via egen mobilbank, noen har tilgang til denne via foreldrenes mobilbank, noen har ikke konto i det hele. For få barn har imidlertid en god nok oversikt over sin egen lille økonomi. Jeg tror at barn allerede i barnehage- og småskolealder kan utsettes for enkle økonomiske valg. Da eksempelvis med å kjøpe lørdagsgodt, begrenset oppad til en gitt sum. Jeg mener at barn fra tiårsalderen bør ha eget visa-kort og egen mobilbank. I mobilbanken bør de ha to kontoer, en brukskonto og en sparekonto. Barn bør ha faste oppgaver og ansvarsområder hjemme og få betalt for dette. Ukelønn eller betaling for enkeltoppgaver bør være beskjedent og stå i forhold til hva ungene faktisk bidrar med.

Jeg synes ikke foreldre bør sette inn mer penger på kontoen enn det som er avtalt.

Kunnskap om personlig økonomi kan forhindre mange å gå i luksusfellen. Finans Norges siste husholdningsundersøkelse viser imidlertid at foreldre ikke lenger snakker like mye med barna sine om temaet som de gjorde for noen år siden. Jeg mener at når barn blir noe eldre, bør de også til en viss grad involveres i familiens økonomi for å forstå prioriteringer og valg foreldre tar. Begreper som bruttolønn, skatt, faste utgifter, lån, rente og egenkapital bør de etter hvert kjenne til. Jeg tror at dersom barna får være med å styre sin egen lille økonomi, og at de får oppleve at dårlige valg får konsekvenser, vil de være bedre rustet for å ha en sunn økonomi også senere i livet. Dersom de klarer å ha et forbruk som står i forhold til inntektsnivået, vil det kunne redusere sjansene for å ta opp dyre forbrukslån og holde seg unna betalingsanmerkninger.