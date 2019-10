Igjen kan vi lese om utfordringane til elitekorpsa i Stavanger (Aftenbladet 2.10.) I vår var det Stavanger Musikkorps av 1919 som fekk låne Kuppelhallen i eit desperat forsøk på å klare innøvingsfasen mot NM, då øvingslokalet deira i den gamle kulturskulen i Bjergsted er altfor lite. Nå kan vi høyre at dei andre elitekorpsa, Stavanger Brass Band, Musikkorpset Gjallarhorn og Alexander Brass Band, på ny vil stå huslause i mars, tre år etter førre runde.

Det er svært krevjande å leve med ei stadig usikker framtid.

Kompetansesenter

I Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018–2025 som vart vedtatt i vår, står det at Stavanger kommune i samarbeid med aktørar og institusjonar vil ta initiativ til å etablere eit nasjonalt kompetansesenter for korps. Dersom Stavanger skal etablere dette, føreset det at byen kan skilte med gode og tilrettelagde øvingsforhold for korpsa.

Stavanger kommune er eigar av den gamle kulturskulen i Bjergstedparken som UiS/Fakultet for utøvende kunstfag per i dag disponerer saman med fritidsmusikklivet. Her øver ikkje berre Stavanger Musikkorps av 1919, men også Stavanger Amatørsymfoniorkester, Stavanger Symfonikor og fleire andre kor og grupper. Det er stor aktivitet både på kveldstid i vekedagane og i helger. Men lokala er for små, gamle og slitne og ikkje eigna til bruken, jf. standarden for musikklokale, NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse». Dessutan er det eit stort press på lagringsplass.

Fakultetet for utøvende kunstfag og Rogaland musikkråd tok før sommaren initiativ til møte med ordførarkandidatane i Høyre og Ap, og det førte til at Ap stilte spørsmål til kommunalutvalet 17.09.2019 om kompetansesenter for korps og teknisk tilstand til dagens bygningsmasse i Bjergsted.

Prekær situasjon

Ordføraren bekrefta at det ville bli tatt initiativ til eit møte med UiS/Fakultetet for utøvende kunstfag og leiinga i Rogaland musikkråd om dette. Situasjonen er vanskeleg og prekær for elitekorpsa. Men behovet for eigna øvingslokale gjeld også generelt for kor og skulekorps i byen. Om ballen kanskje har begynt å rulle for ei kartlegging av øvingslokala i Bjergsted, løyser det likevel ikkje situasjonen her og nå for elitekorpsa. Det er svært krevjande å leve med ei stadig usikker framtid.

Kommunen bør gjere ein behovsanalyse og kartlegging av øvingsforholda til kor og korps i kommunen. I mange år har denne utfordringa er blitt brakt på banen i ulike samanhengar utan at det har enda opp i ein klar plan og strategi. Nå er kommunevalet over og ein ny periode står for tur. Kan vi håpe på at det i løpet av denne perioden kan munne ut i konkrete planar og at siste kapittel vert skrive?