Takk ja til den femte folkehallen, Stavanger, Sandnes og Randaberg!

Solahallen (bak) er moden for riving, og Sola kommune og de lokale idrettsrådene er enige om å satse på storbasseng – gjerne i samarbeid med nabokommunene. Fra venstre varaordfører Siv-Len Strandskog (Ap), Renate Gimre (Frp), Ove Evertsen (FNB), Anne Nygård (Sola idrettsråd), ordfører Tom Henning Slethei (Frp), Arild Lie (Sp), Jørn Nielsen (Stavanger idrettsråd), Thore Gudbrandsen (Svømmekretsen), Bent Høyland (Sola idrettsråd), Kåre Strand (Sandnes idrettsråd) og Helge Tuxen (stupidretten). Foto: Jon Ingemundsen

DEBATT: Stavanger, Sandnes og Randaberg bør takke ja til å bygge et regionalt svømmeanlegg i Sola, slik Sola kommune inviterer til. Og det bør inkludere et badeland for familier og terapibasseng.