Jeg er glad for at Stanley Wirak er stolt av Sandnes-skolen, at Christine Sagen Helgø vil at Stavanger-skolen skal bli landets beste. Solveig Ege Tengesdal har ikke lavere ambisjoner for fylkets videregående skoler. Jeg lurer på hva de skal gjøre med dette i praksis? Hva må til for at den ambisiøse politikken ikke ender som valgflesk? Mitt råd er å sette noen penger på de som kan gjøre en forskjell i skolen.

Sandnes bygger skoler raskere enn betongen størkner, og i Stavanger ble politikerne strenge med rådmannen da det var snakk om kutt. Fylket er stolt av og viser gjerne frem sine videregående skoler. Det er virkelig flott å ønske å være best, og innbyggerne har store forventninger til at politikerne virkelig satser på skolen. Vi er prisgitt av at fremtidens voksne har en skole som gjør dem faglig og sosialt kompetente.

Læreren er viktigst

Vet du hva som er viktigst for elevenes læring i skolen? Er det nye bygg, datamaskiner eller høye søkertall? I sine metastudier trekker skoleforsker Hattie fram en faktor: Læreren er viktigst! Kan noen av Aftenbladets lesere ærlig si at lærerens arbeid i klasserommet, faglig og sosialt, ikke var helt avgjørende for hva de lærte på skolen?

Med tretten års ansiennitet i yrket tjener jeg endelig det som er norsk gjennomsnittslønn. Jeg tilhører et lite mindretall av norske lærere som trekker gjennomsnittslønna opp. Som lektor med tilleggsutdanning representerer jeg det forskning trekker frem som avgjørende for elevene. Faglig kompetente lærere og lektorer har positiv innvirkning når det gjelder å motvirke negative effekter av elevens bakgrunn. Men hva om min mastergrad var innen geologi eller om jeg var sivilingeniør. Ville jeg da valgt skolen? Ville jeg akseptert at lønna mi stoppa på 631.000 etter 16 år i yrket?

Må ta grep

De siste 15 årene er etterslepet blitt på 20 prosent, som i et livsløp blir flere millioner. Tilbudet fra KS, organisasjonen til Stanley Wirak, Christine Sagen Helgø og Solveig Ege Tengesdal, viser tydelig at det ikke finnes noen plan for å rette opp denne skjevheten. Skal de ha noen troverdighet i valgkampens viktigste sak, må de ta grep for å rette på dette.