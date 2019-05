Hva ønsker regjeringspartiet Høyre med fastlegeordningen?

Sist i mediebildet melder Sandnes kommune Aftenbladet 22. mai om at Sandnes ikke får tak i ny fastlege.

Mitt spørsmål er: Hva mener næringspartiet Høyre, som besitter både statsminister, næringsminister og helse- og omsorgsministerposten, om at fastlegeordningen nå holder på å havarere pga. at ordningen er så underfinansiert i forhold til behov og stadig flere pålagte oppgaver at snart ingen unge leger ønsker/orker å overta «fastlegebutikken»?

Mange fastleger forteller at grensen er nådd, og svært mange melder om planer om å slutte dersom arbeidssituasjonen ikke bedres.

Mer penger inn i ordningen

Flere fastleger må inn i ordningen skal man ha håp om en anstendig arbeidsbelastning og noenlunde normal arbeidsuke, men da må det også finansieres for dette. Investeringene og utgiftene i en fastlegepraksis er nå så store at det ikke lar seg løse uten mer penger inn i ordningen.

Dette må nå helse- og omsorgsminister Bent Høie svare på siden han i snart seks år i statsrådsstillingen foreløpig på langt nær har gjort tilstrekkelig for å hindre en varslet og eskalerende krise.

Svaret på dette kan ikke vente til en utredning i 2020. Da kan det være for sent. Fastlegene er slitne av for mange arbeidsoppgaver, for høyt arbeidspress og for lange arbeidsdager. Mange forteller at grensen er nådd, og svært mange melder om planer om å slutte dersom arbeidssituasjonen ikke bedres.

Svært populær i befolkningen

Jeg behøver ikke å fortelle at fastlegeordningen er svært populær i befolkningen og er den best likte offentlige tjenesten etter Folkebibliotekene. Og blant de desidert billigste og mest kostnadseffektive tjenester i helsevesenet. Mener vår statsminister da at det er greit å la næringsdrivende fastleger, som i snitt nå jobber 55,6 timer i uken i solidaritet til pasientene og til sine samarbeidspartnere i kommuner og sykehus, i stikken sammen med sine investerte og snart uselgelige praksiser inkludert lokaler og utstyr? Og hva vil statsministeren si til alle de som nå står i fare for å miste sin fastlege?