Ærlig talt om cruise

Av: Daria Maria Johnsen, ordførerkandidat, Miljøpartiet De Grønne Stavanger

Ordførerkandidat for Venstre i Stavanger, Jan Erik Søndeland, kritiserer Miljøpartiet De Grønne med kreative adjektiver for å være moraliserende og ha en for offensiv klima- og miljøpolitikk ettersom vi sier, rett som det er, at dagens cruiseturisme ikke er bærekraftig.

Det blir den ikke før den er utslippsfri. Det eneste som er oppsiktsvekkende her, for å bruke Søndelands egne ord, er at Venstre kaller seg et miljøparti samtidig som de heier på fly- og cruiseturisme.

Landstrøm

I en redelig debatt må vi holde oss til fakta og være ærlige. Venstres ordførerkandidat velger å fare med løgn når han påstår at MDG er mot landstrøm og mot turisme. MDG har programfestet at vi ønsker en kraftig miljødifferensiert avgift som vi vil bruke direkte på landstrøm og andre klimatiltak.

Vi ønsker dessuten turister velkommen til vår vakre by, men vi vil satse på kvalitet og nærturisme. Vi vil styrke tog- og busstilbudene, satse på elektrifisering av skipsfarten, bybane og hurtigtog. Mens Venstre synes å ikke være opptatt av utslippene utenfor bybrua, vil MDG ha en reelt bærekraftig verden der vi alle tar ansvar.

Miljøpartiet De Grønnes poeng i innlegget vårt er at selv om vi får på plass landstrøm, er det ikke nok når cruisenæringen bidrar til enorme utslipp av både svovel, nitrogenoksid og karbondioksid mens de er på sjøen.

Størst utslipp

Søndeland tar direkte feil når han skriver at med landstrøm blir det ingen utslipp. Det er på veien hit og tilbake forurensningen er størst, utslippene kjenner nemlig ingen kommunegrenser. Derfor sier MDG nei til dagens fossilbaserte cruisenæring og vil fase den ut innen 2025. Fordi vi tar klimatrusselen og dagens streikende ungdommer på alvor.

La oss få litt fakta på bordet. I desember 2016 behandlet kommunalstyret for miljø og utbygging i Stavanger en sak om landstrøm. Allerede da foreslo MDG å tilby landstrøm til alle skip i sentrale havner innen 2020 og å innføre en differensiert miljøavgift for å premiere moderne skip med lave utslipp av klimagasser. Venstre stemte mot våre forslag. Sammen med flere partier håpte de i stedet på Enova-støtte, men denne ble som kjent avslått.

Tidligere i år foreslo AP, i bystyremøtet i mars, under siste behandling av sentrumsplanen å inngå en avtale mellom Stavangerregionen Interkommunale havn og Stavanger kommune for å redusere bruken av ISPS-området til anløp av cruiseskip i Vågen til et absolutt minimum. MDG selvsagt stemte for, men Venstre og flere andre partier stemte mot, og forslaget falt. Det er med andre ord IKKE vedtatt at cruiseskipene ikke skal ligge i Vågen, slik Søndeland påstår.

«Skam»

Avslutningsvis kan vi gjerne snakke om ordet “skam”. Det er ikke lett å være en klimavennlig borger. MDG ønsker ikke å moralisere, men å informere, motivere og kjempe for å gjøre det lettere å ta klima- og miljøvennlige valg i hverdagen, slik at vi klarer å holde global oppvarming under 2 grader i tråd med Paris-avtalens mål.

Vi er enig med professor emeritus Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI, om at den viktigste løsningen på klimaproblemet er å stemme på et parti som forplikter seg til en planmessig utfasing av all bruk av kull, olje og gass mellom 2020 og 2050.

Vi lever i klimakrisens tid og ingen har bedre forutsetninger til å lede an klimakampen enn et rikt land, på både midler og teknologisk kompetanse, som Norge. Miljøpartiet De Grønne er partiet som vil prioritere klimatiltak og miljøtiltak, og reelt satse på grønn omstilling i samarbeid med et innovativt og ressurssterkt næringsliv. For MDG kommer klimaet først, ikke en vekst i turisttrafikken. Vi er klare til å stille tøffe krav fordi vi ikke har tid å miste. For våre barn og barnebarn handler det om å bevare livsgrunnlaget vårt.

Derfor er vi mot dagens cruisenæring. At Venstre prioriterer annerledes er helt i orden, men la oss holde debatten ærlig. Det vinner både det offentlige ordskiftet og våre velgere på.