Flaut og smålig av Stavanger – lær av Bergen

I tillegg er Sølvberget, jernbanestasjonen, Byterminalen, ferjeterminalen og Straensenteret (for tiden stengt for ombygging) oppgitt på kommunens hjemmeside over offentlige toaletter med åpningstider dag/kveld. Ingen er gebyrfrie.

Etter å ha gått opp ruten, må dessuten skiltingen sies å være særdeles mangelfull. Det er åpenbart at barer, restauranter, hoteller o.l. benyttes som gebyrfrie offentlige toaletter. Likeså parker, skolegårder som Kongsgård på kveldstid. Overtredelser straffes av politiet med gebyrer.

Stavanger bør se til Bergen. Der var det i 2018 14 steder med offentlige toaletter i Bergen sentrum. Mangelen på offentlige toaletter både for lokalbefolkningen og det store antallet turister som besøker byen, var lenge et problem. Utfordringene har vært manglende passende areal i sentrum, samt at offentlige toaletter er dyre å vedlikeholde. Byrådet tok grep høsten 2018 og lanserte en ordning hvor offentlige virksomheter, restauranter, kafeer og andre virksomheter skulle åpne sine toaletter for turister og lokalbefolkningen mot en fast månedlig kompensasjon. Fra 2019 kan nå besøkende og turister fritt benytte 130 toaletter i sentrum, fordelt på 30 ulike steder. I tillegg har Bergen kommune engasjert en gatekunstner som har laget trollsymbolet som markering for hvilke virksomheter som har inngått avtale med kommunen.

Mangel på offentlige toaletter, har i en årrekke vært en pine i Stavanger, som ønsker et attraktivt sentrum. I andre land har jeg sett at til og med små byer har tilgjengelige, godt skiltede toaletter.

I en kronikk i Aftenbladet 11. juli stod det at byen anslagsvis har inntekter fra turismen på en halv milliard kroner i 2019. Det er både flaut og smålig at kommunen ikke har tatt nødvendige grep for å rette på situasjonen.