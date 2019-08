Stavanger Høyre heier på utelivet, sats på arbeidsplassene i sentrum?

Den politiske debatten i Stavanger har de siste årene mye handlet om hvordan man fordeler kommunens kostnader. Jeg savner en fremoverlent holdning til hvordan man heller skal skape høyere inntekter. Klarer vi å øke inntektsgrunnlaget, er det mer midler til å bruke på det man måtte ønske å prioritere. Men disse midlene må skapes før de kan fordeles. Derfor må arbeidsplasser stå i sentrum!

Over 3000 arbeidsplasser

Det snakkes mye om å skape de nye næringene og de godt betalte jobbene, og det er helt klart viktig for kommunen. Men jeg ønsker å slå ett slag for de andre, mer lavtlønnede jobbene, i en av de «gamle» næringene som ofte utelates når det snakkes om verdiskapning.

Det jobber godt over 3000 innen servering og overnatting i Stavanger. Det er like mange som innen bank, forsikring, eiendom, pensjon, advokat og regnskap til sammen.

Utelivet spiller en helt sentral rolle for Stavanger som turistdestinasjon og studentby. Det at vi har et såpass mangfoldig tilbud og kvalitet i bransjen, gjør at Stavanger i seg selv blir verdt å besøke. For studentene er utelivet en viktig del av den sosiale arenaen. Men aller viktigst er det at bransjen gir mulighet for arbeid ved siden av studiene og arbeid til en god del som ellers ville ha stått utenfor arbeidslivet.

Forutsigbarhet

Men hva kan kommunen og byens politikere gjøre? Det utelivsbransjen aller mest ønsker er rettferdige og forutsigbare rammebetingelser og retningslinjer. Det skal være lett å forstå, likt for alle, og vi skal sammen spille på lag for å skape ett best mulig service produkt i sentrum. Dette høres gjerne ganske enkelt og greit ut, men i praksis har det ikke vært sånn. I de 17 årene jeg har jobbet på Harry Pepper (nå som daglig leder; red.mrk.) har vi ikke hatt en eneste fireårsperiode med samme skjenkeretningslinjer når det gjelder åpningstider og alkoholgruppe.

Administrasjonen i kommunen er blitt mer og mer samarbeidsvillige, men de har ikke en enkel jobb når deres føringer blir lagt gjennom merkelige kompromissvedtak der symbolpolitikk ofte kommer før hensyn til bransjen og de som jobber der.

Vi er den store, stygge ulven, bransjen som kun utnytter, underslår og skaper bråk, ifølge noen. Nei, vi er ikke det. Vi er flere tusen som har denne bransjen som vår arbeidsplass og vår stolthet. Vi fortjener å bli behandlet med respekt og å ha forutsigbare og like rammebetingelser å forholde oss til. Vi er med på å skape reiselivsdestinasjonen og studentbyen Stavanger. Det er ikke bare Michelin-restaurantene – som vi er superstolte av – men også alle de andre serveringsstedene som bidrar til arbeid for veldig mange. Vi er definitivt med på å bidra til fellesskapet, og derfor heier jeg og Stavanger Høyre på utelivet i Stavanger!