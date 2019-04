Se for deg en helt ny bydel i Stavanger, 35 fotballbaner stor, tjue minutters gange fra Domkirken. Du kan se for deg leiligheter, kontorer og butikker. En barneskole. Serveringssteder ut mot bukta og et sjøbad ytterst på pynten. En energiklynge kanskje, med små og mellomstore selskaper, forsterket av oljefagene på UiS, slik at studentene kommer seg ned til sentrum.

Alt dette går det an å se for seg på Paradis-tomta mellom Lagårdsveien og Hillevågsvatnet. Stavanger sitter her med et sentrumsnært område på 250.000 kvadratmeter klart til å utvikles, med sjølinje og en fiks ferdig togstasjon til å frakte folk inn og ut.

De fleste andre byer ville misunt oss en slik mulighet. Dessverre er Stavanger Høyre i ferd med å skusle den bort allerede før vi har fått en skikkelig debatt om hva den skal brukes til.

Så mye for ett selskap?

I november kom Alfred Ydstebøs Base Property, tomteeier Bane Nor Eiendom og Kjell Inge Røkke på banen og foreslo at Paradis skulle tilrettelegges for å bygge nytt hovedkontor for Røkkes oljeselskap Aker BP. Det er lovet 10 milliarder i investeringer og 10.000 nye arbeidsplasser i området de neste 10–15 årene.

Rødt har ikke noe imot verken investeringer eller nye arbeidsplasser. Men vi går ikke med på å overlate byens indrefilet til ett enkelt selskap. Aker BP vil kreve store, sammenhengende kontorlokaler. I verste fall betyr det en bydel hvor lyset slukkes ved arbeidsdagens slutt. Vi vet ingen verdens ting om hvor Aker BP – som bare skal være leietaker i Paradis – vil være 40 eller 60 år. Finnes selskapet da? Har det gått konkurs? Blitt kjøpt opp? Hva gjør vi så med kontorlokalene vi har bygget til dem i Paradis?

Flytter bare fra Jåttåvågen

Utbyggerne lokker med nye arbeidsplasser som ligger tett på kollektivknutepunkt. Slik kan man oppnå de ambisiøse målene i kommunens klimaplan, hevdes det. Men de underslår at Aker BP allerede er etablert med hovedkontor like ved et jernbanestopp i Stavanger kommune, nærmere bestemt på Jåttå. Aker BP selv sier «konsolidering» på Jåttå er det mest naturlige alternativet til utbygging i Paradis. Det er altså ikke snakk om å flytte tusener av nye jobber til kommunen, men å flytte et oljeselskap noen stopp nordover på Jærbanen. Litt av et klimatiltak!

Så langt har Bane Nors rolle i Paradis-planene fått liten oppmerksomhet. Bane Nor er for mange bedre kjent som det gamle Jernbaneverket, og var tidligere del av konsernet som nå kaller seg for Vy. Selskapet er fortsatt et statsforetak, ligger ikke på børs og har ingen andre eiere enn staten. Likevel er Bane Nor landet over blitt en aggressiv pådriver for store utbyggingsprosjekter. At Ydstebø eller Røkke tenker penger, er så sin sak. Men at statens gjennom Bane Nor opptrer som en hyperkommersiell eiendomsutvikler, mer styrt av neste års bunnlinje enn av kommunens langsiktige behov, er provoserende.

Helt fra Røkke-planen ble kjent har prosessen vært preget av hastverk. Utbygger Alfred Ydstebø sa i november at «vi trykker litt på gasspedalen nå». Bare fire måneder senere foreligger fire arkitektforslag som byens innbyggere kan bivåne. Alternativene gir skinn av åpen debatt, men samtlige er basert på planen om å la Aker BPs nye hovedkontor legge premissene for utbyggingen. Vi snakker her om friheten til å velge mellom fire smaker is, men ikke om friheten til å velge sjokoladekake i stedet.

Demokratisk svært problematisk

At utbygger er utålmodig er lett å forstå. Verre er det at Høyre, med John Peter Hernes i spissen, virker like hissig på grøten som Ydstebø. Samme dag som Røkke-planen ble lansert, lovet han at kommunen skulle «opptre rettedølsk» i Paradis-saken. Hva det skal bety, er ikke så godt å vite, men jeg antar det betyr at kommunen skal få fiksa dette på et vis, litt sånn på siden av regler og ordinære prosesser. «At en ordførerkandidat i Stavanger via mediene lover utbyggere at her skal det gå fort i svingene, er demokratisk svært problematisk.»

Det samme er fristene Aker BP har gitt utbyggerne. En første frist til 30. juni er forskjøvet fordi den umulig kunne etterleves av bystyret. Men heller ikke den nye fristen, 30. september, kan etterleves. Vi rekker ikke å banke gjennom utbyggingen så tidlig på høsten. Faktisk bør ikke kommunen skynde seg i det hele tatt. Det er lett å la seg presse når Røkke kommer med sine milliarder og løftene svirrer om tusenvis av arbeidsplasser. Men om vi prøver å holde hodet kaldt og tenker at dette er et område som vi ikke bare skal bruke de neste 10–15 årene, men et område også våre barn og barnebarn skal leve godt med, da framstår det korttenkt å bygge ut en slik tomt på ett enkelt selskaps premisser.

Ingenting avgjort

Nylig vedtok bystyret sentrumsplanen etter sju års utmattende debatt. Paradis-tomta er også omfattet av denne. Likevel er ingenting avgjort. Det nye bystyret som velges i høst, har fortsatt alle muligheter til å regulere området i tråd med det vi mener er byens beste. Selv om Bane Nor er tomteeier, sitter kommunen gjennom sine vedtak med stor makt over hva området skal brukes til.

Vi i Rødt ønsker oss et Stavanger for innbyggerne, ikke bare for utbyggerne. Derfor skal vi bruke valgkampen til å mobilisere mot Røkke-planene i Paradis.