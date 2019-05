Stian Mathisen er kommunikasjonssjef i Fortum i Norge. Han skriver i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad 29.4. under tittelen: «Vindmøllene er ikke onde kjemper, – la lansene ligge!». Så framfører han vindkraftbransjens vanlige blanding av vikarierende argumenter for mer vindkraft på land i Norge. Det eneste han ikke nevner er at dette er «hard business», det er penger dette i realiteten handler om.

Vindmølle-strøm ikke nødvendig

Mathisen bruker en velkjent metode. For å få folk flest til å akseptere vindkraft, skal vi påføres dårlig samvittighet for ikke å ville bidra til å redde klimaet! Han skriver blant annet: «Elektrifiseringen av samfunnet er Norges klart viktigste klimatiltak. Spesielt viktig er det å få all transport – biler, busser, lastebiler, ferger, fly, anleggsmaskiner – over på strøm.» Så langt kan vi være enige. Men så skriver Mathisen videre, med referanse til Statnett: «Men det vil kreve solid utbygging av grønn, fornybar vindkraft i størrelsesorden 30 TWh innen 2040.»

Dette er en ren løgn, enten det er Fortum eller Statnett som hevder det. 30 TWh mer fornybar energi i Norge kan skaffes uten en eneste vindturbin! Mer nedbør gir 3–4 TWh. Vi eksporterer store mengder vannkraft vi kan ta i bruk her i landet (i snitt har vi eksportert 10 TWh de siste 10 årene, 15 TWh de siste fem årene). Vi kan øke vannkraftproduksjonen med 5–15 TWh, alt etter hvilke betingelser myndighetene vil gi vannkraftprodusentene. På toppen av dette har vi et potensial for energieffektivisering på i størrelsen minst 25 TWh over noen år.

Vindmøllene ikke onde?

Så kommer Mathisen med bransjens sedvanlige svada til oss som er skeptiske: «Det er ingen grunn til å underslå at vindmøller får konsekvenser i lokalmiljøet, og vi forstår at enkelte er bekymret for inngrep i urørt natur. Slike bekymringer må vi lytte til, diskutere og forsøke å finne gode løsninger på.»

Du verden, Mathisen vil både «lytte og diskutere» for å «forsøke» å finne «gode løsninger»! De som har sett den voldsomme raseringen vindkraftverkene gir i naturen, vet at det finnes bare én «god løsning»: Å slutte å bygge vindturbiner i urørt, norsk natur!

Mathisen skriver at vindturbiner «er ikke onde, slik Don Quijote trodde». Men det er nettopp det de er, de er onde fremmedelementer i verneverdig natur. Og de tjener bare vindkraftprodusentene.

Sier opp umiddelbart

Mathisen vil også ha mindre bråk om vindkraftverkene. Med referanse til Don Quijote skriver han dette: «Det er på tide å senke lansene, klyve ned fra hestene og lytte aktivt for å redusere konfliktnivået.»

Men konfliktnivået bør ikke ned, det bør opp! Og det vi strømkjøpere kan gjøre, er å treffe vindkraftprodusentene der det svir mest, i pengepungen. Jeg har til min skrekk oppdaget (jeg sjekket i dag) at min private energileverandør, Norgesenergi, eies av Hafslund, som igjen eies av Fortum. De strømkontraktene blir sagt opp umiddelbart, og jeg skal finne meg en strømleverandør som garantert ikke er involvert i vindkraft, hverken direkte eller indirekte.

Jeg anbefaler alle andre å gjøre det samme. Kjøper du strøm av noen som er involvert i vindkraft, – skift leverandør! Det er på tide å ta silkehanskene av!