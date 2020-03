Hilde Øvrebekks skivebom om Sp

POLITIKK: Det er mange «forståsegpåere» og kommentatorer som ikkje forstår seg på Senterpartiet. Med sin kommentar om Sp og klimaet er Aftenbladets Hilde Øvrebekk en brennhet kandidat til å få tre stjerner for manglende forståelse.

Debattinnlegg

Geir Pollestad Stortingsrepresentant, leiar i Næringskomiteen, Sp

Utgangspunktet for saken er et spørsmål fra Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til statsministeren etter at hun omtalte folk på en Facebook-gruppe mot klimahysteri som sammensurium.

I all sin visdom slår Øvrebekk fast at Gjelsvik ikke har funnet på spørsmålet selv. Han er etter Øvrebekks kommentar bare et mellomledd mellom kommentarfeltet og statsministeren.

Jeg vil mene at alle bør reagere når en statsminister omtaler innbyggerne som «sammensurium.» Jeg er glad for at Erna Solberg i svaret til Gjelsvik går langt i å si at hun ikke ville brukt de ordene.

Uten rot i virkeligheten

På det som må ha vært en skikkelig dårlig dag på jobb for Øvrebekk krydrer hun kommentaren sin med å slenge ut noen påstander om Sp og populisme. Jeg har prøvd å tolke Øvrebekk i beste mening, men kommer ikke unna at hun også mener Sp sin kamp mot sentralisering er en form for populisme.

I hundre år har Senterpartiet kjempet for desentralisering. Derfor er populismesnakket uten rot i virkeligheten og føyer seg inn i rekken av kommentatorer som hevder at Sp både er stokk-konservative og snur kappen etter vinden. Det går ikke an.

Den beste klimapolitikken

Personlig er jeg også sterk motstander av klimahysteri. Spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer er vitenskap og trengs derfor etter mitt syn ikke å debatteres. Det må likevel være all grunn til å diskutere tiltakene som iverksettes.

Jeg mener Senterpartiet har den beste klimapolitikken med vår iboende og tradisjonsrike nøysomhet, vår tru på en bærekraftig bruk av naturen og en langsiktig forvaltning av naturressursene.

Det nye i vår politikk og retorikk er en klarere erkjennelse er at klimautslippene ikke kan løses ved å sende ekstraregninger i klimaets navn til de som har minst. I et demokrati vil vi ikke over tid få aksept for å subsidiere den velståendes bilkjøp med hundretusenvis av kroner samtidig som den som har minst skal tvinges til å være mer hjemme gjennom økte avgifter på drivstoff.

Et annet spørsmål som Senterpartiet stiller ved ethvert klimatiltak er: Har det effekt og vil det bidra til en effektiv reduksjon av utslipp? Jeg mener det er et fornuftig spørsmål.

Øvrebekks jobb som kommentator er å hjelpe leserne å forstå. En forutsetning for å greie det er at man selv har forstått. For meg står Øvrebekks beskrivelse og forståelse av Sp til soleklar stryk der hun maler et bilde av et Sp med klimafornektelse og populisme.

Øvrebekks trøst får være at hun vil få både nikk og anerkjennelse for kronikken om hun er blant de fra Aftenbladet som skal dekke Venstres landsmøte.