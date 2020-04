Vannkraft er hverken laks eller olje!

DEBATT: Knut Kroepelien i Energi Norge og Eimund Nygaard, styreleder samme sted og konsernsjef i Lyse, angriper meg i Aftenbladet 7. april under tittelen «Alle tjener på et internasjonalt kraftmarked». «Alle» er nok å ta vel sterkt i!

«Nye kabler gir ikke mer kraft å eksportere, de importerer høyere strømpriser og eksporterer konkurransekraft», skriver Hogne Hognset.

Hogne Hongset NorthConnect-motstander

Direktørene er skuffet over at NorthConnect ikke får konsesjon nå, fordi energiminister Tina Bru har lagt kabelprosjektet i møllpose. Alle som jobber i prosessindustrien vår kan derimot trekke et (midlertidig) lettelsens sukk. Det gjør også de som er imot mer naturraserende vindkraft. For NorthConnect vil drive strømprisene opp her i landet, det benekter ingen. Det er nettopp kraftdirektørenes hensikt med kabelen! Men økte kraftpriser vil svekke industrien, og bidra til ytterligere press for å bygge ned urørt natur med nye monsterturbiner. Det er bare pinlig at direktørene prøver å framstille NorthConnect som et klimatiltak. Blir denne kabelen bygd, vil den øke de globale CO₂-utslippene!

Direktørene angriper meg nettopp fordi jeg er aktiv motstander av NorthConnect, og skriver dette: «Hogne Hongset har gjort det til sin livsoppgave å rakke ned på fornybarnæringen.» Så følger de opp, like imponerende saklig: «Men bortsett fra i akkurat denne saken, er det vanskelig å forstå hva han vil med kraftmarkedet.»

Konkurransefordel

Hvis Kroepelien og Nygaard ikke har fått med seg hva jeg vil med kraftmarkedet, gjentar jeg det gjerne: Jeg vil at norsk vannkraft skal fortsette å være en konkurransefordel for norsk næringsliv, i konkurransen med bedrifter i utlandet. Den fordelen reduseres for hver ny utenlandskabel som bygges, nettopp fordi de driver strømprisene i Norge opp. Så enkelt er det. Og så vanskelig å forstå tydeligvis, for kraftdirektørene. Men nye kabler gir ikke mer kraft å eksportere, de importerer høyere strømpriser og eksporterer konkurransekraft.

Urealistisk sammenligning

Så skriver direktørene: «Handel med fornybar energi bør være like naturlig for Norge som handel med laks, olje og gass.» Denne sammenligningen er helt urealistisk. Vi produserer olje, gass og laks i volumer som vi ikke er i nærheten av å kunne bruke innenlands. Andelen eksport er godt over 90 prosent, for gass og laks 96-98 prosent. Disse produktene står for øvrig for det meste av våre eksportinntekter, sammen med bl.a. metaller. Strøm produserer vi derimot i all hovedsak til eget bruk, i normalår bruker vi over 90 prosent selv. I fjor var vi faktisk netto importør av strøm!

Et annet forhold, som kraftdirektørene heller ikke ser ut til å skjønne, er enda viktigere: Elkraften vår er ikke en «vare» som kan sammenlignes med andre produkter, enten det er olje, gass og laks, eller pizza, aluminium og gjerdestolper. Energi er en grunnleggende forutsetning og innsatsfaktor for enhver produksjon, og selve motoren i et moderne industrisamfunn. Vannkraften vår har en gavmild natur gitt oss som en evigvarende strategisk ressurs og konkurransefordel. Den konkurransefordelen bør ikke bonuskåte kraftdirektører få lov til å søle bort!



