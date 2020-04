Hvem tjener på kraftmarkedet?

DEBATT: Hvem er «alle»? spør Ivar Andersen i Aftenbladet 16. april. Han mener at dersom noen skal tjene på kraftmarkedet, må noen andre tape. På det punktet er vi nok grunnleggende uenige.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debattinnlegg

Knut Kroepelien Adm. direktør, Energi Norge

Eimund Nygaard Konsernsjef i Lyse og styreleder i Energi Norge

Alle tjener på et internasjonalt kraftmarked, skrev vi i Aftenbladet 7. april. Bakgrunnen var at Norge i det store og hele har hatt lavere strømpriser, tryggere kraftforsyning og bedre utnyttelse av våre fornybare kraftressurser etter at markedet ble liberalisert i 1990. Etter den tid er det bygget flere nye kabler til våre naboland, samtidig som Norge har beholdt Europas laveste strømpriser.

Konkurrere om kundene

Hensikten med et marked er å la flere leverandører konkurrere om kundene. Selv når produktet (i vårt tilfelle strøm) er identisk, vil det være konkurranse om å produsere mest mulig effektivt. Når etterspørselen øker, for eksempel ved nye industrietableringer eller elektrifisering av samfunnet, får markedet et klart signal om å bygge ut mer produksjon eller øke importen. Når tilbudet av kraft øker, slik vi har sett de senere årene, får industrikunder og andre mulighet til å sikre seg rimelige avtaler.

Noen ønsker at vi skal redusere krafthandelen med våre naboland til et minimum. Dersom markedet avgrenses, vil prisene på kort sikt falle. Det kan enkelte storforbrukere av kraft se seg tjent med. Men resultatet av en slik politikk vil være at vi slutter å utvikle den norske fornybarnæringen. Ingen vil være interessert i å investere i mer fornybar energi, om det ikke finnes et marked for kraften.

Mer enn «smuler»

Det vil forsinke og fordyre omstillingen til mer klimavennlig energibruk både i Norge og resten av Europa. Det vil også svekke den norske fornybarnæringen, som eies av deg og meg gjennom kommunene og staten. Dette er Norges nest mest produktive næring, etter olje- og gassindustrien, med 15.000 direkte og 25.000 indirekte sysselsatte. Næringen bidro i 2018 med 69 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter, avgifter og utbytte. Det er mer enn «smuler», som Ivar Andersen beskriver det som.

Noe var muligens enklere i gamle dager, da NRK og Televerket var monopolister, butikkene stengte klokka 17.00 og strømprisene ble vedtatt av kommunestyret. Men at mangelen på konkurranse hadde noen andre fordeler for kundene, er det vanskelig å argumentere for i dag.