Tillit lønner seg både i krisetid og til hverdags

For at krisepakker skal fungere, trenger vi tillit. La oss fortsette å bruke den etter krisen også.

«Nå haster det med krisepakker for både bedrifter og husholdninger. Vi trenger tillitsbaserte og enkle systemer for å få dem iverksatt fort. Ellers kan store verdier gå tapt», skriver Sigrun Gjerløw Aasland. Foto: Shutterstock

Sigrun Gjerløw Aasland Konstituert daglig leder i Tankesmien Agenda

Fredag forrige uke kom enda en redningspakke for et kriserammet norsk næringsliv. Det er bra, og denne pakken tetter hull som flere har påpekt de to siste ukene. Landets små og mellomstore bedrifter som nå må helt eller delvis legge ned sin virksomhet, kan jo ikke reddes med risikolån. Som daglig leder i en liten bedrift for noen år siden, ville i hvert fall jeg aldri turt å ta opp lån for å dekke løpende kostnader. Det er jo ellers ikke noe vi råder forbrukere til.

Tillit er rett og slett en viktig forklaring på hvorfor vi i Norge har høyere produktivitetsvekst enn i svært mange andre land.

Mest effektivt

Nå skal norske bedrifter som har mistet sine inntekter, men som fortsatt har utgifter til husleie, nettleie, strøm, regnskapsfører og lisenser, også få hjelp. Kontantoverføringer for kriserammede småbedrifter over hele landet skal på plass, forhåpentlig i løpet av tre uker. På forrige ukes pressekonferanse ble det understreket at denne nye ordningen skal utformes minst mulig byråkratisk og mest mulig tillitsbasert. Det er mest effektivt. Vi kan ikke belaste hverken bedriftene eller offentlige ordninger med detaljert og omstendelig byråkrati. I Storbritannia kunne vi denne uken lese at 500.000 mennesker har søkt om økonomisk støtte til livsopphold. Med en saksbehandlingstid på 30 minutter, vil det ta flere år å få behandlet alle. Også her hjemme er Nav i ferd med å knele av pågangen fra permitterte og ledige. Forhåpentlig er effektive løsninger snart på plass.

Da må vi ty til en ressurs vi heldigvis har mye av i Norge: Tillit. Vi er velsignet med et uvanlig høyt tillitsnivå i dette landet. Folk stoler i all hovedsak både på hverandre og på myndighetene. Gang på gang har forskning på norsk næringsliv og økonomi vist at tillit mellom ledelse og ansatte gjør vanskelige omstillinger enklere. Tillit mellom bedrifter gjør transaksjoner enklere og billigere. Tillit er rett og slett en viktig forklaring på hvorfor vi i Norge har høyere produktivitetsvekst enn i svært mange andre land.

Måling er ressurskrevende

Det rare er at de siste årene har vi i stadig mindre grad brukt denne tilliten i offentlig forvaltning. Tvert imot. Vi har, i beste mening, innført mål- og resultatstyringssystemer og insentiver som skulle sikre at knappe ressurser brukes effektivt. I stedet har det vist seg at vi alt for ofte måler det som kan måles, mens det vi egentlig ønsker å oppnå er vanskelig å måle. Måling og rapportering er dessuten svært ressurskrevende. Det er et paradoks at en så høyt utdannet arbeidsstyrke som norsk offentlig sektor er, har så lite rom og frihet til å utøve egen profesjon. I Nav-systemet har vi det siste året sett mange eksempler på hvordan kontroll og mistenkeliggjøring gjør at mange ikke får det de har krav på, i tillegg til at tiden brukes lite effektivt.

Nå haster det med krisepakker for både bedrifter og husholdninger. Vi trenger tillitsbaserte og enkle systemer for å få dem iverksatt fort. Ellers kan store verdier gå tapt. Det betyr ikke at vi skal være naive. Det bør for eksempel være en selvfølge at bedrifter som mottar støtte, ikke kan hente utbytte i år. Tillit må dessuten gis proporsjonalt til både bedrifter som trenger kontantoverføringer og til vanlige folk som trenger hjelp fra Nav. Vi må dessuten jobbe for at flest mulig kommer raskest mulig ut i jobb igjen, og investere i kompetanse de uansett trenger mens vi uansett venter.

Må ikke glemme det vi nå vet

Og når krisen om en tid er over og vi skal ut på andre siden, da må vi ikke glemme det vi nå vet. Da må vi bruke den samme tilliten til å lage mer effektiv offentlig forvaltning enn vi hadde før. Noe annet har vi ikke råd til.