Førstesideoppslaget i Aftenbladet tirsdag 17. oktober var «Vil hive kirken ut av bedehuset». Det var ikke fullt så tendensiøst det som sto inne i avisen om at bedehuset på Talgje ikke vil la Kirken bruke bedehuset etter samlivsvedtak.

Biskopene forstår ikke

På Aftenbladets nettsider 23. oktober forsøker også prorektor og professor ved VID-Misjonshøgskolen, Bård Mæland, seg på en analyse. Det ene blir ikke stort bedre enn det andre. Jeg vil hevde at det ikke er kristenfolket på grasrota som splitter Kirken. Det har Kirkens øverste ledere klart for lengst med sitt famøse Kirkemøtevedtak om «to syn». Hvordan kan man tro at Kirken kan leve med to syn i ekteskapssaken? Konfirmantene forstår at dette ikke lar seg gjøre. De kan ikke i den ene timen få høre av presten at Bibelen sier at ekteskap mellom to av samme kjønn er galt, og så i neste time av kateketen få høre, at nei, dette er rett. Mens biskoper og professorer derimot, de kan ikke forstå dette.

Meldt oss ut

Vi er mange som nå har tatt konsekvensen av dette og meldt oss ut av Den norske kirke. Noen har gått til Den katolske kirke, noen til de lutherske frikirkene og andre igjen til de misjonsorganisasjonene som har opprettet egne trossamfunn. At bedehus og Kirke nå går hver sin vei, må andre ta ansvar for enn kristenfolk og misjonsfolk som ønsker å ta Bibelens ord på alvor.