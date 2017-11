I et leserbrev i Aftenbladet den 7. november reagerer Erik Bertheussen med forbauselse over at jeg som politiker innrømmer å ha gjort en feil. Bertheussen legger med sitt leserbrev opp til at han heller ønsker politikere som står steilt bak sine vedtak, uansett om de hadde konsekvenser som en ikke kunne forvente. Jeg kan love byens innbyggere at jeg ikke er eller kommer til å bli en slik politiker.

Avhengige av fagpersoner

Politikerne i kommunalstyret for byutvikling behandler annenhver uke flere store saker. Det er saker som omhandler alt fra bygging av naust i strandsonen til store og omfattende planer som denne i Paradis sør var. Det betyr at vi er avhengige av å kunne stole på fagpersonene som er satt til å gjennomføre forskjellige faglige vurderinger, av for eksempel trafikkforhold og hvordan endringer påvirker disse. Vi har ingen fagkompetanse på trafikk, på samme måte som vi heller ikke har fagkompetanse på geologi, teknisk arkitektur og utbredelse av spesielle mosearter i enkelte områder. Når det har oppstått en uheldig situasjon, så er det jobben vår som politikere å finne gode løsninger for å ordne opp.

Jeg tar selv buss hver eneste dag til jobb, møter og fritidsaktiviteter – men å forvente at det passer for alle, er utopi.

Frode Myrhol (FNB) og jeg selv var i mars i år de eneste som stemte mot en stengning av Consul Sigval Bergesens vei, hvor vi foreslo å sende saken tilbake til administrasjonen for å tilrettelegge for biltrafikk. Dette stemte alle de andre partiene mot. Jeg tar selv buss hver eneste dag til jobb, møter og fritidsaktiviteter – men å forvente at det passer for alle, er utopi. Vi må akseptere at bil er eneste reelle fremkomstmiddelet for mange familier i byen vår, og byen må derfor legges opp til at en skal kunne kjøre også.

Gråter ikke for sin egen syke mor

Når Jarl Endre Egeland (H) forteller om sin erfaring med trafikken i området, så er det ikke for å «gråte for sin egen syke mor», men for å fortelle om den hverdagen som mange av de 130.000 innbyggerne i byen vår opplever. Denne trafikken han opplevde denne dagen, tirsdag 31. oktober, førte til at han måtte avlyse to tiltenkte ærender på veien pga. tidsnød.

Verken Jarl Endre eller jeg har noen gang krevd at alle byens innbyggere skal reise kollektivt, men vi jobber stadig for å bedre alternativene til bilbruk, slik at det skal bli både billigere og mer attraktivt å være innbygger i byen vår. Men vi må akseptere at bil fortsatt er og vil forbli det mest hensiktsmessige fremkomstmiddelet for mange familier i Stavanger.