Ved litt utvist omtanke, tilbyr våre friluftsområder plass til alle

Det kan være liten tvil om at Sigve Haaland (Aftenbladet 26. oktober) har hatt mange vonde opplevelser under sine rusleturer rundt Store Stokkavatn. Men det er litt vanskelig å oppfatte om det er synet av folk i tettsittende klær, eller syklister som har fjernet fartssperren, til jobbsyklister som er opptatt av sitt klimaavtrykk, noen som kan oppfattes som om de har sympatier i retning av SV og MDG, eller bare en generell gretten innstilling til omgivelsene, som er grunn for alt det vonde.

Jeg er selv en ivrig bruker av friluftsområdene omkring Stavanger. Spaserskoene knyttes omtrent ukentlig. I motsetning til Haaland gleder det meg å se at mange andre også finner glede i bruk av friområdene.

Gir ingen mening

At jeg møter et stort utvalg av brukere gjør bare inntrykkene større. Noen rusler, noen går i høy takt, noen lufter hunden, noen løper, noen hiver etter pusten, og noen sykler ute i terrenget, mens andre velger stien. Bekledningen er høyst varierende. Mange har preferanser for tettsittende, mens andre foretrekker luftig og romslig. Om det er mulig å lese politisk preferanse ut fra aktivitetsform og valgt bekledning, er jeg sterkt tvilende til. Det gir heller ingen mening.

Men det som kan gi mening, er å vurdere hvordan best opptre når tettheten av friluftsbrukere av ulike kategorier, blir stor. Istedenfor å be alle som oppfattes å være annerledes enn seg selv, å holde seg unna, kan det kanskje tenkes en enkel vurdering av egen atferd kan bidra til en mer smidig sameksistens.

Kanskje det ikke skal mer til enn litt bevissthet omkring hvor på stien man beveger seg. Om for eksempel trafikken foregikk på høyre side og ikke midt i eller vekslende fra side til side, ville det gitt god plass for dem som ønsker å passere med høyere fart, samt for dem som kommer imot. Altså vise noe omtanke ved å endre forsiktig på atferd, slik at denne gir noe mer struktur og forutsigbarhet.

Fordi vi ikke er et ensartet samfunn, kan folk som Sigve Haaland og likesinnede som har tatt et standpunkt om at det ikke foreligger noe som helst rom for tilpasning, fortsatt måtte oppleve plutselig nærgående opptreden.

Stadig mer sjeldent

Evolusjonsteoriens beskrivelse av naturlig seleksjon gir heldigvis grunn til å forvente at møte med folk som velger å dyrke sitt eget ego uten vilje til å lære av egen og andres erfaring, vil bli stadig mer sjeldent.