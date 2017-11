Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning. Kravet vil innebære at søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak.

Det er to grunner til at vi vil innføre dette kravet. For det første ønsker vi å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen. For det andre ønsker vi å utdanne sykepleiere som kan gjøre en enda bedre jobb for norske pasienter når de er ferdig utdannet.

Rett og slett uenig

I et innlegg i Aftenbladet 14. november hevder Leif G. Wikene at karakterkravet ikke vil gi flinkere sykepleiere fordi matematikk er milevidt fra sykepleierstudentenes fremtidige arbeidsdag. Wikene mener tydeligvis at sykepleierne ikke er så mye mer enn omsorgspersoner som gjør et lite faglig krevende arbeid.

Jeg er rett og slett uenig med Wikene. I fremtiden vil vi trenger flere sykepleiere som er faglig sterke nok til å møte kravet om kvalitet i tjenestene. Både de som skal utdanne og de som skal ansette, stiller seg bak arbeidet med å skape helseutdanninger for fremtiden.

Styrker kompetansen

Sterkere kandidater inn vil åpenbart gi bedre utdanninger, og kvaliteten på utdanningen er avgjørende for hvor gode sykepleiere som kommer ut. Karakterkrav i matematikk vil styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten. Karakterkrav i norsk vil sikre at sykepleierne våre kan kommunisere godt med sine pasienter og med sine kollegaer. God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, er viktig. Sykepleieryrket handler, som Wikene også er inne på, om kommunikasjon, samhandling og helsefremmende arbeid, noe som krever god forståelse av det som blir kommunisert og skal kommuniseres i hverdagen for en sykepleier.

Enighet

Sykepleierne er helt enig med oss i at karakterkravet er fornuftig. Forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, har sagt at det er flott at regjeringen har fulgt deres anbefaling og vil innføre karakterkrav. Hun er helt tydelig på at faglig dyktige sykepleiere er avgjørende for å løse oppgaver i fremtidens helsetjeneste.