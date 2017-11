Skyfri himmel, drinker servert på dekk mens man nyter solnedgangen, og et rent, speilblankt hav. Slik presenterer cruisenæringen seg selv, ifølge Brennpunkts dokumentar om næringens utslipp vist på NRK 17.oktober. Vi får vite for hva cruiseskipet Arcania etterlater seg på en 17 dagers tur med 1200 turister på til Arktis og langs norskekysten. Jeg så programmet, og ble kvalm. Hvorfor gjør ikke regjeringen noe merkbart for å forhindre utslippene.

Ikke alle som bor i norske fjorder er like begeistret for storinnrykkene av turister, med den påfølgende forurensede luften, og kloakken som slippes ut.

Enorme utslipp

De 1200 tyske turistene på Arcania koser seg, uten tanke for hva de etterlater seg i naturen. Skipet gir enorme utslipp, uten katalysator for sotpartikler, og går på det skitneste drivstoffet, tungolje. Innom Island sier Reykjaviks ordfører at de ikke tjener mye på å ta imot cruiseturistene.

Carlo Aall i Vestlandsforskning har studert cruisetrafikkens utvikling, og hevder at denne typen turisme vokser mest. Norges eneste form for masseturisme. Ikke alle som bor i norske fjorder er like begeistret for storinnrykkene av turister, med den påfølgende forurensede luften, og kloakken som slippes ut. Utslipp per passasjer per kilometer er 385 gram CO₂, mot 144 gram CO₂ med fly og 44 gram CO₂ med el- tog.

Penger skal tjenes

Arcania durer inn i arktiske strøk. Turistene ser etter isbjørn. En representant for rederiet forteller at de vet at næringen forurenser enormt, og at de ønsker å ta vare på kloden. Men så lenge den norske regjeringen ikke lager regler som tvinger rederiet til å drive mer miljøvennlig, skal der tjenes penger.

Skipet skifter fra tungolje til diesel når det nærmer seg Svalbard. Kim Holmèn fra Norsk Polarinstitutt viser oss at cruiseskip gir nedfall av sot og svovel, samt en del andre giftstoffer og kjemikalier. Temperaturen i Arktis stiger for hvert år. Svalbard fikk prisen Miljømerke i 2016 for bærekraftig utvikling av Innovasjon Norge, men har ikke andre tiltak å vise til enn at de oppfordrer turistene om å sortere sitt avfall på miljøstasjoner, og at de har plassert ut el-sykler i sentrum.

Turistene står på dekk og fotograferer, mens skipet farer forbi den urgamle Nordenskiöldbreen. Kapteinen snakker om alles skyld for at isen, og sier han husker at breen var betraktelig større noen år tilbake. Så serveres passasjerene drinker med is hogget av breen.

300 meter fra land

Skipets matrester blir most, og sluppet over bord. Det kalles gråvann. Kloakken, såkalt svartvann, slippes også rett ut i havet. De fleste land i Europa har en regel som sier at svartvann ikke skal slippes ut før man er minst fire nautiske mil fra land. I Norge er det lov 300 meter fra land.

I Tromsø mener havnesjefen at landstrømanlegg koster mye å etablere, men fordelen er at skip kan koble seg på mens de ligger i havn, og skru av dieselaggregatet. Per i dag er der ingen landstrømanlegg for cruiseskip i Norge. Kun Ålesund, Kristiansand og Oslo har mottak for kloakk. Havna i Tromsø har anlegg for avhenting av kloakk, men kun 10-15 prosent av cruiseskipene benytter seg av det.

Cruisenæringen får slippe ut så mye kloakk, søppel og CO₂ de vil.

Erna Solbergs regjering har som mål at cruisetrafikken i Norge skal øke, men legger miljøansvaret på lokale krefter. Cruisenæringen får slippe ut så mye kloakk, søppel og CO₂ de vil. Arcania slipper på sin sytten dagers tur ut 579 tonn tungolje og 472 tonn diesel. Det tilsvarer utslippet til 1600 bensindrevne biler i et helt år. Miljøvernminister Vidar Helgesen er klar over problemet, sier han til Brennpunkt. Det eneste han til nå har gjort er å fremme forslag om å forby tømming av kloakk tre hundre meter fra land i de tre fjordene som er på Unescos verdensarvliste.

Venstre stemte mot

I Stavangers nye sentrumsplan er det foreslått at det skal lages cruisebåthavn i Bjergsted. Vi i SV mener dette er en gyllen anledning til å tilrettelegge for landstrøm. Eirik Faret Sakariassen foreslo dette på vegne av SV i kommunalutvalget, men ble nedstemt. Venstre, som kaller seg et miljøparti, stemte mot landstrømanlegg.