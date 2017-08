La oss feire «Kirkebyen Stavanger» i 2025

Hvor viktig er diskusjonen om Stavangers alder, spør historikerne Eva Jakobsen, Dolly Jørgensen og Olav Tysdal i Stavanger Aftenblad 15. august. Svaret er innlysende, den er viktig i forhold til kommunens planer om å feire byens 900-års jubileum i 2025.

Ved NIKU-forskerne Jan Brendalsmo og Knut Paasche er spørsmålet om byens alder satt i spill. De to utfordrer historikerne Knut Helle og Geir Atle Erslands noe forsiktige konklusjoner om at Stavanger kan feire jubileum i 2025. Samtidig bekrefter de professor Erik Gunnes ved UiO og professor Torgrim Titlestads hypoteser fra henholdsvis 1976 og 1999 at Stavanger har sine røtter tilbake til vikingtid. Ut fra en helhetlig analyse av arkeologiske og historiske data mener Brendalsmo og Paasche at arnestedet til Stavanger kan være betydelig eldre enn 1125.

Ulike svar

Historikerne ved UiS utfordrer ikke NIKU-forskerne, men peker på at historisk metode og arkeologisk metode gir ulike svar. Dette er naturlig, fordi kildemateriale for historiske studier trolig er uttømt, mens det fortsatt finnes nye kilder for en arkeologisk tilnærmingsmåte. Det var nettopp dette Knut Helle pekte på i boken «Fra Våg til By» i 1974. Skal man komme videre i spørsmålet om Stavangers alder, må det flere arkeologiske utgravinger til, påpekte han. Når disse nå foreligger, trekker historikerne seg tilbake og inviterer til en ny debatt om kriteriene for hva som er en bydannelse. Men de tilfører ikke denne debatten noe nytt, og kriteriene har vært ensartet anvendt på Trondheims, Tønsbergs, Skiens og Oslos 1000-årsjubileer.

Ikke likegyldig

Jeg er enig med UiS-historikerne om at vi i opptakten til 2025 må benytte anledningen til å reflektere over Stavangers komplekse og mangefasetterte historie, både før og etter 1125. Her savner jeg konkrete innspill fra Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum. Ikke minst er det viktig at disse institusjonene gir sine innspill til Stavanger kommune i lys av artikkelen om Stavangers historie før 1125 i Historisk Tidsskrift. NIKU forsterker fortellingen om «Kirkebyens» oppkomst, men slår ellers fast at stedet «Stavanger» er eldre enn 900 år. Da er det ikke likegyldig hva man kaller jubileet. To alternativer kan være: «Kirkebyen Stavanger 900 år», eller «Stavanger 600 – 900 – 1000 år».