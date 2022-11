Å kutte i forskerklassene er ingen krise

DEBATT: Eva Støkkens kritikk av kutt til forskerklasser er malplassert. Kuttene som foreslås for helse- og oppvekst og spesialundervisning er langt mer alvorlige. Det er disse kuttene man bør jobbe sammen for å sørge for at ikke skjer.

Å klage på at det kuttes til forskerklassene, uten å nevne at dette er små kutt, sammenlignet med de andre kuttene som foreligger, er i beste fall smålig.

Henrik van der Hoeven Elev ved St. Olav videregående skole

Avdelingsleder ved St. Olav videregående skole, Eva Støkken, kritiserer fylkesdirektørens forslag til kutt i støtten til forskerklassene og hun spør derfor om «flinke elever må motivere seg selv».

Støkken skriver at det er i forskerklassene man «finner elever med stort læringspotensial og med stor arbeidskapasitet». Støkken er avdelingsleder på den videregående skolen i Rogaland som har høyest inntakskrav. Når den eleven med lavest snitt som kom inn i vg1 til skoleåret 2022/2023 hadde 4,57 i snitt, så er det underlig at Støkken hevder man må til forskerklassene for å finne stort læringspotensial og stor arbeidskapasitet.

Kaster mange under bussen

En rask opptelling på skolens hjemmeside viser at det er omtrent 30 skoleklasser ved St. Olav VGs, hvorav tre av dem er forskerklasser. Støkken kaster altså 27 av sine egne klasser under bussen, fordi hun mener det ikke er disse 27 klassene man finner elever med høyt læringspotensial. Det er en merkelig vurdering av en avdelingsleder på en skole hvor alle elevene har så høyt karaktersnitt.

Det virker også som om Støkken misforstår konseptet «fellesskole». Selvsagt skal elever få tilrettelagt opplæring, enten de er ekstra flinke eller om de trenger ekstra oppfølgning. Men fellesskolen legger til grunn at alle sammen kan møtes i samme klasserom uansett faglig nivå. Med å separere det Støkken mener er «flinke elever» fra andre elever, går hun altså mot opplæringsloven § 8–2 som slår fast at organiseringen av klasser ikke kan skje på bakgrunn av faglig nivå. Dette er for å verne om fellesskolen, og Støkken bør forstå at det ikke er faglig nivå som skal avgjøre hvor mye støtte man får av fylkeskommunen.

Et A og B-lag av elever?

Derimot velger jeg å tolke Støkken i beste mening, og legger til grunn at hun ikke faktisk mener at fordi forskerklassen er «flinkere» enn andre, så skal de få mer penger. Mest trolig mener hun dette vil ramme tilbudet St. Olav videregående skole har til elever med særskilt realfagsinteresse. Altså, ikke «flinkere» elever, men elever med særskilt realfagsinteresse. Disse kuttene vil ramme tilbudet skolen har i dag, men da er det verdt å merke seg at man også foreslår kutt i andre deler av opplæringssektoren, mye mer betydelige kutt enn de kuttene foreslått for St. Olav.

Å klage på at det kuttes til forskerklassene, uten å nevne at dette er små kutt, sammenlignet med de andre kuttene som foreligger, er i beste fall smålig. Inn mot behandlingen av fylkesbudsjettet bør opplæringssektoren stå samlet. Stå samlet for å reversere de urettferdige kuttene som foreslås for helse- og oppvekst og spesialundervisning, og ikke jobbe aktivt for å skape et A- og B-lag av elever. Jeg håper avdelingsleder ved skolen jeg selv er elev på, Eva Støkken, er med på det.