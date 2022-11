Påbud om opptak fra rettssalene vil fjerne blindsoner

DEBATT: Kommentator Solveig Grødem Sandelson utelater en viktig faktor for å unngå at vi havner i blindsoner i fremtidige rettsoppgjør. Å påby opptak av rettsforhandlinger vil fjerne slike blindsoner.

Bjørn Olav Jahr som har skrevet bøker om både Tengs saken og Baneheia saken har derimot noen forslag: ett av dem er at opptak av rettsforhandlinger blir påbudt.

John F. Knutsen Stavanger

I Aftenbladet fredag den 11. november tar Sandelson opp rettssikkerhetsmessige spørsmål i lys av blant annet Birgitte Tengs saken, Baneheia saken og Nav skandalen. Det disse sakene har til felles, ifølge Sandelson, er at alle «de mektige», som politi, politikere, byråkrater,

rettsapparatet, domstolene og pressen alle sammen hadde en «blindsone», det vil si at «alle» var enige om «skyldspørsmålet» eller «skyldspørsmålene».

Det hun derimot ikke nevner er hvilke mekanismer som eventuelt skal til for å unngå tilsvarende forhold i fremtiden. Bjørn Olav Jahr som har skrevet bøker om både Tengs saken og Baneheia saken har derimot noen

forslag: Jahr foreslår at opptak av rettsforhandlinger blir påbudt.

Forholdet i dag er at domstolene har utstyr tilgjengelig for både lyd- og billedopptak, men at dommerne i stor utstrekning vegrer seg for å ta utstyret i bruk. Lyd- og billedopptak sammen med dokumentinnsyn er i praksis den eneste måten allmennhetens innsyn i rettsforhandlingene kan sikres

i dagens samfunn. Nettopp allmennhetens innsyn er og har alltid vært den viktigste rettssikkerhetsgarantien.

De aller fleste straffesaker eller sivile saker, saker mellom borgerne, blir i dag behandlet uten eksterne tilhørere, – eller eventuelt med et mindre antall tilhørere/vitner. I en tid da de aller fleste kommunestyremøter blir gjort allment tilgjengelig via opptak i etterkant, er fysisk oppmøte

nødvendig ved domstolene, -selv i Høyesterett. I realiteten er altså domstolene, Høyesterett inklusive, slett ikke interessert i å legge til rette for allmennhetens innsyn. Allmennheten skal bare uten videre akseptere at Høyesterett har rett i sine vurderinger, men uten noen form for

kontrollmulighet.

Som for kommunestyremøter og møter på Stortinget vil det også være nødvendig for dem som skal følge domstolenes saksbehandling, å få innsyn i saksdokumentene. Ettersom saksdokumentene i dag

oversendes domstolene i digital form, fremstår det som uforståelig at ikke disse allerede blir gjort tilgjengelig for allmennheten.