Lite gjennomtenkt valgflesk

Ragnhild Fiskå Voll Hafrsfjord

DEBATT: Det er i utgangspunktet et godt forslag samarbeidspartiene har lagt frem, men det virker for lite gjennomtenkt. Det skaper store forskjeller sammenlignet med andre kommuner som ikke har råd til dette. Veldig konsentrert om Stavanger. Et eksempel; en elev som daglig pendler inn til sentrum fra Sola, må betale, mens medeleven som kommer på f.eks. på Madla, reiser gratis. Det skaper irritasjon, og forskjellsbehandling.

Burde man ikke først samarbeidet på tvers av nærliggende kommuner for å sondere terrenget og mulighet for å gjøre det samme? Det lukter veldig av egeninteresse for å bli gjenvalgt.