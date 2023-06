Alle elever vil, og det er pedagogene som kan hjelpe dem å få det til

KRONIKK: Pedagoger, ikke andre yrkes­grupper, har svaret på skolens utfordringer med elever som strever.

Lene Lie Guttormsen Spesialist i klinisk pedagogikk

Sissel Finnesand Spesialist i klinisk pedagogikk

Vi leser stadig debattinnlegg og kronikker om utfordringer i norsk skole knyttet til vold, trusler og skolevegring. Løsningen synes i stor grad å være at andre yrkesgrupper med annen kompetanse må inn for å håndtere lærernes utfordringer. Læreren sitter med en opplevelse av å ha mange roller å dekke, og at de ikke får gjort sin jobb fordi mye tid går til utviklingsstøtte til sårbare elever.

Innleggene legger vekt på elever som strever med følelsesregulering. Dette beskrives som et økende problem. Læreren kjenner på en maktesløshet og går med tanker om at andres yrkesgrupper har det som må til.

Relasjonsbygging ved å gjøre

«kjekke ting» er misforstått godhet.

Hvordan se barna

Vi vil hevde at løsningen for å skape en god skole for alle, ikke er å tilføre skolen andre yrkesgrupper. For å kunne møte elever med forutsigbarhet og trygghet, er det avgjørende at voksne har et felles språk og felles forståelse. Dette blir mer krevende når en har ulik utdanning og ulikt kompetansenivå.

Ved Kleivane skole er vår tanke at læreren, med innsikt i den nevrosekvensielle modellen (ikke fokus på barnets sykdomshistorie og diagnoser, men på livshistorie og nevrologiske fungering), har det som trengs for å kunne støtte alle barns emosjonelle og faglige utvikling. Det er avgjørende at utviklingsstøtten kommer fra læreren, som også skal være den trygge voksne i klasserommet. Sårbare elever kan ikke outsources til andre, ikke skilles fra flokken.

Vi har sett utallige eksempler på at aktiviteten utenfor klasserommet ofte er preget av det vi kaller relasjonsbygging ved å gjøre «kjekke ting». Som tur i butikken, spille spill, formingsaktiviteter, steking av vafler eller lage mat. Dette er misforstått godhet. Da blir skolen et aktivitetssenter uten mål og mening. Det blir for lite vekt på å trene opp ferdigheter som barnet trenger for å lykkes i fellesskapet.

Kronikkforfatterne: Lene Lie Guttormsen (t.v.) og Sissel Finnesand er spesialister i klinisk pedagogikk ved Kleivane skole i Sandnes.

Fellesskap/utenforskap

Vi vil også hevde at opplevelsen av utenforskap øker, og skaper psykisk uhelse. En viktig del av det å bygge en god og trygg relasjon handler om å vise at jeg er med deg og tåler deg både i gode og vanskelige dager.

For å kunne skape en skole hvor alle elever har mulighet til å lykkes, må vi jobbe på systemnivå. Med sin kompetanse og erfaring har lærerne en unik mulighet til å planlegge undervisning der alle har mulighet til å delta og oppleve mestring ut fra sine evner og forutsetninger. Vi mener at god undervisning er god regulering.

Alle vil, men alle får det ikke til. I vår praksis ser vi tydelig hvor viktig tilhørighet til klassen er for å bli den beste versjonen av seg selv. For at en elev skal være inkludert, kreves det opplevd tilhørighet, mulighet til å være aktivt deltakende i læringsaktivitetene og å kunne medvirke i skolehverdagen. Det er ikke nok å være en del av det sosiale fellesskapet i friminuttene.

Vår påstand er at skolen har mye å gå på når det gjelder tilpasset opplæring. Mangel på tilpasset opplæring gjør at flere barn opplever at de ikke mestrer skolehverdagen, som igjen kan føre til utfordringer knyttet til emosjonell regulering. Opplevelsen av daglig å skulle utføre arbeidsoppgaver en ikke mestrer, fører til skam, usikkerhet, kjedsomhet, redsel for å mislykkes, manglende selvtillit og dårlig selvfølelse.

I arbeidslivet ville løsningen være å bytte arbeidsplass eller å bli sykemeldt. Denne muligheten har ikke barn. Dette i seg selv bidrar til økt risiko for psykisk uhelse, og at barnet utvikler uhensiktsmessige mestringsstrategier for å beskytte seg selv.

Vi har for mye søkelys på å ytreregulere elevene inn i den rammen svært mange elever ikke har mulighet til å være i. Når elevene ikke håndterer den undervisnings­situasjonen de tilbys, blir ansvaret ofte lagt på barnet. Lærerne må få undervise, og de som ikke klarer å innordne seg, må håndteres av andre yrkesgrupper.

Gir resultater

På Kleivane skole har rektor en ny tanke. Her er det pedagoger som jobber med hele mennesket. Etter to år ser vi nå at elevene som tidligere viste store utfordringer i emosjonell regulering, er med i klassefellesskapet. Vi ser tydelig at deltakelse i flokken har helbredende effekt i seg selv.

Hvis en skal prioritere flere stillinger inn i skolen, bør disse midlene gå til stillinger til kompetanseheving og implementering med utgangspunkt i den nevrosekvensielle modellen, på den enkelte skole. Denne modellen gir viktig kunnskap om hjernens utvikling og fungering, og hvordan stress påvirker barnets fungering og kapasitet for læring. Denne forståelsen gir oss også verktøy for å jobbe forebyggende både på individ og systemnivå. I stedet for å arbeide med «brannslokking», kan vi da bygge opp en kompetanse som bidrar til å styrke den psykiske helsen hos barn og unge.

I Sandnes kommune sier vi: «Alle elever er våre.» Skal vi klare å jobbe på en måte som inkluderer alle, er det avgjørende at det er læreren, med sin relasjon til alle elevene, som vil kunne hjelpe barnet med å lykkes i klasserommet.