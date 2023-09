Ja til mangfald – nei til fleire kjønn!

DEBATT: Vi er midt i debatten om kjønn og kjønnsidentitet. For å vere heilt ærleg så er dette eit litt vanskeleg område, men desto viktigare å snakke om.

For oss i KrF er det viktigaste at alle blir møtt med at ein er unik og verdifull. Dette gjeld alle menneske og også for dei som allereie har gått gjennom ein kjønnsskifteoperasjon.

Anne Kristin Bruns Fylkesordførerkandidat, KrF

Ingrun Eikeland Leiar, Stavanger KrF og 5. listekandidat

Det er slik at berre eit fåtal oppleve å ikkje kunne identifisere seg med sitt biologiske kjønn, og dei færraste av oss kan forstå korleis det er. Difor er det viktig å møte desse spørsmåla med ei audmjuk tilnærming. Samtidig har vi politikarar eit ansvar for å løfte blikket og passe på at politikken ein vedtek ikkje får utilsikta konsekvensar. Difor vil KrF lytte til faginstansane. Både FHI og Legeforeningen vil at behandlingstilbodet til personar med kjønnsinkongruens i størst mogleg grad skal vere nasjonalt, ikkje lokalt.

Må ha føre-var-haldning

Sverige har stramma kraftig inn på regelverket og behandlingspraksisen etter ein grundig gjennomgang av forskinga. Dei peikar på at aller fyrst skal personen få psykososial støtte. Vi må ha ei føre-var-haldning i spørsmål om ein inngripande, irreversibel behandling, og KrF vil ha 18 års aldersgrense. Det er familien som er tettast på barnet i kvardagen, og det er viktig at familiane vert inkludert i større grad.

Vi treng er å styrke forskinga og lære om innverknaden på enkeltmenneske sine liv.

Familien og heimen er den naturlege arenaen for å trygge barnet i deira identitetsutvikling. Menneske som har behov for medisinsk hjelp til å skifte kjønn, skal få det, og dei skal bli møtt av eit helsevesen som ser dei og kan gje den beste behandlinga som finst. Samtidig må vi ikkje skape unødvendig forvirring og usikkerheit i den oppveksande generasjon gjennom undervisning om kjønnsidentitet allereie i barnehagen og i skulen.

Det vi treng er å styrke forskinga og lære om innverknaden på enkeltmenneske sine liv. For oss i KrF er det viktigaste at alle blir møtt med at ein er unik og verdifull. Dette gjeld alle menneske og også for dei som allereie har gått gjennom ein kjønnsskifteoperasjon.

I 2016 vart lova endra slik at kven som helst kan når som helst skifte sitt juridiske kjønn. Utanom KrF og Senterpartiet stemte alle andre parti for lova. Nyleg kom det fram at ein mannleg student bytta juridisk kjønn for å få studieplass ved NTNU. Det er slike situasjonar som er bakgrunnen for KrF sin skepsis i møte med kjønnsspørsmåla. Som følgje av forhasta vedtak, står vi no framfor problem med mellom anna garderobar, kvinnefengsel og idrett. Det er dessverre slike saker der KrF står åleine i det politiske landskapet.

Greier ut eit tredje kjønn

Regjeringa med Arbeidarpartiet og Senterpartiet greier ut no eit tredje kjønn. KrF er tydlege på at å opprette nye kjønnskategoriar ikkje er rette verktøy for å hjelpe dei som treng det. Dei juridiske kjønnskategoriane bør baserast på biologi, og det vi har i dag, to kjønnskategoriar. Denne ordninga har vi bygd struktur og heile samfunnet rundt.

Alle menneske er unike og ulike. Samtidig er det noko som er grunnleggande i samfunnet vårt, og at det finst to kjønn, er eit eksempel på det. Det er ikkje éin riktig måte å vere mann eller kvinne på. Vi må la våre skilnader vekse og vere meir raus og imøtekomande med kvarandre.

KrF heier på mangfald, men svaret er ikkje fleire kjønn, sa partileiar Olaug Bollestad i vinter. Dette støtter Rogaland og Stavanger KrF, og kunne ikkje vore meir einig.