Når skal Sørlandsbanen prioriteres?

DEBATT: Jernbanestrekningen mellom Heskestad og Drangsdalen burde ikke vært i drift i dag. Neste gang det raser her kan et persontog være involvert.

Tog taper mot bilen. Det er synd, for når den blir utnyttet riktig, er jernbane den mest miljøvennlige og energieffektive transportformen.

Holger Forsberg (Leder) på vegne av styret i Lokomotivpersonalets Forening Stavanger

Så skjedde det som mange jernbanefolk har fryktet lenge; et godstog kjørte inn i et ras på et av Sørlandsbanens svakeste partier ved Heskestad. Vi skal faktisk bare tilbake til sist høst da det var et ras på akkurat samme sted, men da rakk man å stanse togtrafikken. Heldigvis unngikk man også nå det verst tenkelige scenarioet, men vi har ingen garanti for hvordan dette vil arte seg neste gang.

Noen kilometer lenger øst i Drangsdalen er konsekvensene ved ras vurdert som så alvorlige at kjørehastigheten er permanent nedsatt til 20 km/t.

Egentlig burde ikke denne jernbanestrekningen ha vært i drift i dag. I 1994 la banedivisjonen i NSB frem en høyhastighetsutredning for Sørlandsbanen. Her ble det tegnet inn en ny direkte linje Egersund – Moi som unngikk de vanskelige partiene ved Heskestad og Drangsdalen og reduserte kjøretiden med en halvtime. Byggestart for ny parsell i 1995–96 ble den gang ansett som svært realistisk.

Dessverre ble strekningen Egersund – Moi aldri fulgt opp med bevilgninger. Grenlandsbanen som kunne gitt vesentlig kjøretidsreduksjon øst for Kristiansand, er heller ikke blitt realisert. Istedenfor å utvikle og styrke infrastrukturen har det politiske flertallet i flere omganger prioritert å liberalisere, splitte opp og anbudsutsette jernbanedriften. Når man nå bygger for kjøretidsreduksjon, er det utelukkende på motorvei hvor Nye Veier er på god vei med å realisere en kjøretid på E39 Stavanger – Kristiansand på to timer. Go-Aheads regiontog vil fortsatt bruke opptil tre og en halv time og godstrafikken enda lengre tid.

Det er ikke nødvendig å bruke mye fantasi for å se for seg hva dette vil få å si for Sørlandsbanens framtidige konkurransekraft. Delvis eller hel nedleggelse av trafikken kan bli den ytterste konsekvensen om ikke forutsetningene snart endrer seg. Når den blir utnyttet riktig er jernbane den mest miljøvennlige og energieffektive transportformen. Jernbane bruker ren energi direkte uten energitap, unngår mikroplastutslipp og sparer samfunnet for trafikkulykker. Det satses stort på tog utenfor Norges grenser, en satsing som ytterligere skal økes i årene fremover. Hvorfor skal det være så vanskelig for norske politikere å prioritere transport på skinner?

