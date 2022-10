Pass opp for narretivet, det kan være livsfarlig!

DEBATT: Jeg har funnet på et nytt ord: narretiv. Nei, ikke narrativ, som stammer fra latin og er et substantiv som betyr en fortelling. Et narretiv er et helt nytt ord, også et substantiv, og det betyr kort og godt en løgn.

Uten motstand, vil kanskje et narretiv kunne legitimere bruken av det aller mest effektive våpenet av dem alle. Atombomben.

Marit Stafseth Stavanger

Det er sånn som Putin og andre maktgale, destruktive ledere driver med: de manipulerer, narrer eller skremmer folk til å godta løgnene deres som sannheter. De forteller narretiver.

Det er en kunst å fortelle et godt narretiv, og det er ikke for hvemsomhelst. De fleste av oss ville blitt gjennomskuet før vi var kommet halvveis i første setning. Vi ville ha lyst av dårlig samvittighet og begynt å ro eller stotre eller overdrive, eller flakke med blikket eller be om unnskyldning før vi hadde nådd første punktum.

Samvittighet er en hemsko

Nei, skal du fortelle et godt narretiv, er det en fordel å ikke være belemret med en sånne kjedelig egenskaper som samvittighet. Det er også en fordel å ikke ha for stor tro på IQ ’en, EQ’en eller motet til andre mennesker. For har du det, kan du bli usikker, og usikkerhet punkterer et ellers godt oppblåst narretiv.

Og selv om du vet at en og annen vil gjennomskue deg, behøver ikke det å plage deg nevneverdig. Ikke så lenge du vet at resten enten er dumme som fehoder og synes du er sjefen over alle sjefer, eller at de er så redde for deg at de vil late som de er fehoder de også. Og han ene stakkaren som gjennomskuer deg, er nyttig han og. Han gjør nytten som forræder og fiende av alle fehodene, og han må dessverre låses inn på et mørkt sted eller kastes ut i kulden, eller så kan han dessverre komme ut for en beklagelig ulykke. Stakkars han. Han kan ikke fortelle et godt nok narretiv, og sannheten blir litt for puslete og ganske så blass til sammenligning.

Mange hadde stor tro på internettet da det kom. Bare tenk på hvor fint det ville bli i verden når alle fikk tilgang til informasjon. Da ville ingen lenger la seg lure av all verdens narretiver. Og siden du ikke trenger å ha så høy og kraftig stemme for å bli hørt på internettet, ja så kunne flere bli hørt. Men det ble ikke helt som mange hadde trodd. Maktmenneskene klarer å stilne de modige stemmene på internettet også. I mange land har ikke ytringsfriheten hatt så dårlige kår på en hel generasjon. Istedenfor har internettet blitt en gigantarena for narretivene.

Dataspill hjelper ikke

I dag sitter ungdommen og leker krigere på internett og lærer seg alle tenkelige og utenkelige måter å knerte fienden på. Men de lærer ikke dagens mest effektive taktikk på Warzone. De lærer ikke å beherske det nest mest effektive våpenet av alle: Narretivet. For å lære det må de skru på Dagsrevyen og se og høre en eller annen politiker eller maktperson holde tale.

De lærer ikke å forsvare seg mot narretivet heller. Det er synd. For uten motstand, vil kanskje et narretiv kunne legitimere bruken av det aller mest effektive våpenet av dem alle. Det er et substantiv det også, mest sannsynligvis i flertallsform, og det begynner med atom og slutter på bomber.

