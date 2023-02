Fortsatt kritisk for SUS, den dårlige økonomien vil ramme pasientene

KRONIKK: Regjeringen har endelig forstått at statsbudsjettet satte norske sykehus i en umulig situasjon. For SUS er situasjonen fortsatt kritisk fordi vi risikerer å måtte drifte på to steder på ubestemt tid. Det vil få konsekvenser for tilbudet til befolkningen vår.

Den dårlige økonomien vil ramme pasientbehandlingen, skriver administrerende direktør og styrelederen i Helse Stavanger (SUS).

Helle K. Schøyen Administrerende direktør, Helse Stavanger

Bjørn Erikstein Styreleder, Helse Stavanger

Beskjeden fra helse- og omsorgsministeren om en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder til norske sykehus er gode nyheter. Hvor mye Stavanger universitetssjukehus (SUS) får av de rundt 500 millioner kronene som går til Helse Vest, vet vi fortsatt ikke.

Pengene som nå kommer på bordet er, sammen med prisjusteringen som finansministeren varslet for et par uker siden, uansett kjærkomne og helt nødvendige. Det vil utgjøre et viktig bidrag til vår daglige drift. Men vi har ingen grunn til å tro at dette vil dekke opp for merkostnaden knyttet til bygging av nytt sykehus.

Fra vondt til verre

Situasjonen for SUS har dessverre blitt enda verre siden vi i høst advarte mot konsekvensene av statsbudsjettet. Den vedvarende høye prisveksten som følge av pandemi og krig, fører til økte kostnader for byggeprosjektet. Vi har tidligere informert styret om en kostnadsøkning på rundt 500 millioner kroner. Vi forventer nå at denne blir større.

SUS må dekke hele kostnadsøkningen ved å kutte i driftsbudsjettet, redusere investeringer i utstyr og medisiner eller ved salg av tomter og eiendommer.

Må selge arvesølvet

Styret i Helse Stavanger behandler kommende uke en sak der de blir bedt om å godkjenne oppstart av prosessen med å selge dagens sykehustomt på Våland. Når vi nå må framskynde salget, mister vi egenkapitalen som skulle ta oss videre til neste byggetrinn, i tillegg til at det kan redusere prisen SUS kan oppnå for tomten. Dette vil sette oss i en svært usikker og vanskelig situasjon som kan strekke seg over mange år, og føre til økte kostnader som følge av at vi må leie tilbake de samme byggene.

I tillegg må vi gjøre nødvendige tilpasninger av byggene på Våland for å legge til rette for en midlertidig drift av usikker varighet, mens vi venter på byggetrinn 2. Dette gjelder i hovedsak dagkirurgi og poliklinikker, i tillegg til psykisk helsevern for barn, unge og voksne.

Denne perioden, som vi kaller mellomfasen, har også fått en høyere prislapp som følge av prisveksten. Med en langvarig mellomfase vil vi måtte investere i vedlikehold i bygningsmasse som vi på sikt skal flytte fra.

Vil ramme pasientbehandling

Regjeringen og helse- og omsorgsministeren har ingen enkel oppgave, det er det grunn til å anerkjenne. Samtidig skylder vi både befolkningen på nærmere 400.000 i Sør-Rogaland, som vi er sykehus for, og alle våre 8000 medarbeidere, som vi har arbeidsgiveransvar for, å være åpne om konsekvensene av politiske prioriteringer.

Vi leverer gode helsetjenester, blant verdens beste. I de neste årene vil dette bli utfordret både av den stramme økonomiske rammen, men også av mangelen på helsepersonell. Rapporten fra helsepersonellkommisjonen gir et godt kunnskapsgrunnlag og tydelige anbefalinger til hvilke grep som kan og bør gjøres, for at vi også i framtiden skal ha et godt offentlig helsevesen og ikke minst likeverdige helsetjenester.

Med den situasjonen vi står i nå, er det vanskelig å se hvordan vi skal klare å gjøre de nødvendige investeringene i moderne bygg og tilstrekkelig medisinsk utstyr som kreves for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Tid for handling

Da forprosjektet for Nye SUS ble godkjent i 2017, var det lagt til grunn en årlig prisvekst på 3 prosent. Denne prognosen ble utarbeidet i dialog med Helse Vest og Helse- og omsorgsdepartementet, og var grunnlaget for at vi fikk innvilget lån fra staten. Siden 2021 har prisveksten ligget stabilt på over 7 prosent.

Helse- og omsorgsministeren har ved flere anledninger poengtert at SUS ikke er alene om å oppleve økte byggekostnader. Det burde være et godt utgangspunkt for regjeringen til å se på finansiering av sykehusbygg, og finne løsninger slik de allerede har gjort for andre statsfinansierte bygg. På den måten kan allerede godkjente sykehusbygg fullføres innenfor en fornuftig økonomisk ramme.

Dårlig samfunnsøkonomi

Det nye sykehuset vårt på Ullandhaug er planlagt for å møte utfordringen som følger av at vi blir flere eldre, og at vi vil mangle helsepersonell fordi vi får færre i yrkesaktiv alder. Det nye sykehuset legger til rette for bedre pasientbehandling, og vil også være en god arbeidsplass for våre medarbeidere. Målet har hele tiden vært å samle hele sykehuset på Ullandhaug så raskt som mulig.

Dersom det ikke skjer radikale endringer i finansiering av sykehusbygg, blir konsekvensen at den delte driften mellom Ullandhaug og Våland vil vedvare på ubestemt tid. Det er ikke bra for pasientene våre, det er ikke bra for medarbeiderne våre og det er i tillegg svært dårlig samfunnsøkonomi.

Vi opplever et stort engasjement blant våre lokale folkevalgte på tvers av partigrenser. Det er viktig, og det setter vi stor pris på. Nå håper vi regjeringen følger opp.