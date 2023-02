Trist at Myhre har så liten tro på norsklæreres evne til å skape leselyst

DEBATT: Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har tydeligvis null tillit til norsklærerne i den videregående skolen. I sin kronikk i Aftenbladet oppfordrer han til å bruke bibliotekarer. Det er med andre ord de alene som kan gi ungdommene leselyst og tilpasset lesning.

Det er ikke bare bibliotekarer som kan skape leselyst i elevene. Norsklærerne i videregående jobber ikke så instrumentelt som Myhre hevder i sin kronikk.

Sonja Wikan Harstad

Slik er det fordi norsklærerne ifølge Aslak Sira Myhre utelukkende er opptatt av rituelle øvelser som å finne virkemidler og forfatternes budskap i tekster. Ikke nok med det: Norskfaget på videregående er «instrumentelt» og slik det var for 30–40 år siden. Dessuten påstår han at alle elever i en klasse leser de samme tekstene.

Aslak Sira Myhre trekker disse konklusjonene på bakgrunn av hva han som forelder ser sine barn holde på med i norsktimene, men forklarer han; denne «anekdotiske» kunnskapen bekreftes av forfattere og bibliotekarer landet rundt. For det første er det ikke bare mangel på respekt overfor en hel yrkesgruppe, men innlegget hans er preget av synsing, generalisering og ikke minst uvitenhet.

Jeg har som mangeårig norsklektor i den videregående skolen lang erfaring, faktisk noen tiår. Læreplanene har endret seg, skolene, elevene, norskbøkene, metodene og ja, også lærerne. Jeg vil ikke påstå at alle endrer seg likt og i takt, men stillstand er det ikke. Den siste læreplanen som kom; Fagfornyelsen, har klare kompetansemål etter hvert trinn. En av de sentrale verdiene her er at norskfaget også skal gi elevene litterære opplevelser.

Virkemidler alene gir ikke sekser

Uansett hvilken tekst eller tekster elever møter, er det leseopplevelsen som skal være retningsgivende. De videregående skoler jeg har undervist og underviser på, preges av norsklærere opptatt av nye metoder og læringsstrategier, det gjennomføres prosjekter både innenfor lesing og skriving, blant annet mappevurdering. Lærere melder klasser på kampanjer og konkurranser. Få eller ingen norsklærere bruker bare den ene læreboka, men finner fram opplegg og ideer fra mange steder. Og på mange skoler er det et samarbeid med andre lærere i team eller faglag.

Noen skoler har bibliotek og samarbeider med bibliotekaren; ingen av oss underkjenner deres kompetanse. Man har forfatterbesøk og bruker Den kulturelle skolesekken. Vi søker etter ideer og ny kunnskap fra digitale arenaer eller Skrivesenteret, Nynorsksenteret og Lesesenteret. På kurs, konferanser (LNU for eksempel) og webinarer møtes ulike lærere fra hele landet, både for å høre foredrag og dele kunnskap.

Mange norsklærere er dessuten sensorer ved skriftlig eksamen i norsk for vg3. Her gjennomføres sensorskolering i forkant. Utdanningsdirektoratet har, i samarbeid med lærere, utarbeidet vurderingsskjemaer som skal benyttes ved sensurering av elevsvar. Elever som bare er i stand til å peke på virkemidler og ikke klarer å se hvordan de fungerer i den skjønnlitterære teksten, får ikke den «forjettede» sekseren som Aslak Sira Myhre skriver så sarkastisk om. De oppnår bare 2. Et elevsvar på høyt nivå skal dessuten gjøre greie for tema på en selvstendig måte, ved tolkning av skjønnlitterære tekster, og bære preg av refleksjon.

Skaff deg bedre oversikt

Når det gjelder Aslak Sira Myhres påstand om at alle elever leser de samme tekster, er dette også en påstand uten belegg. Elever på vg2 og vg3 skal lese og tolke tekster fra middelalderen og frem til i dag, og være i stand til å sette dem inn i en kulturhistorisk kontekst. Mitt inntrykk er at det på skolene jobbes på ulike måter med eldre tekster. Elevene arbeider for eksempel i par, i grupper, de dramatiserer, de lager videoer og podkaster og de har fagsamtaler. Når man skal sammenligne de eldre tekster med tekster fra nyere tid, blir det ofte brukt ulikt tekstmateriale og lest og bearbeidet på kreative måter. Med andre ord; vi er mange dyktige og engasjerte norsklærere, lektorer og pedagoger som vet hva vi holder på med.

Avslutningsvis hadde det vært fristende å bruke Liv Signe Navarsetes ord fra mange år tilbake da hun møtte sinte lokalsykehusforkjempere og måtte bruke «utestemme». Jeg gjør ikke det, men oppfordrer heller Aslak Sira Myhre til å skaffe seg litt mere oversikt og ikke snakke ned en hel gruppe lærere på denne måten. Det gagner ikke noen.