Dessverre snakker altfor få om sosialt entreprenørskap

DEBATT: Vi som samfunn har ikke råd til å gamble med innbyggernes ve og vel på bakgrunn av ideologiske skylapper, og være et hinder for at gode løsninger for samfunnet kan komme fra ulike aktører.

«Det ropes varsku om tilgang på personell i helse- og omsorgstjenestene. Debatten ender ofte med å bli en retorisk dragkamp mellom offentlige og private aktører», skriver Camilla Torvik Tønne.

Camilla Torvik Tønne Listekandidat, Stavanger Høyre

Presset på velferdssystemet kommer til å øke fremover. Det ropes varsku om tilgang på personell i helse- og omsorgstjenestene, samtidig som vi blir færre arbeidsaktive i nær fremtid. Til tross for at alle partier – uavhengig blokktilhørighet – ønsker å finne gode løsninger, ender ofte debatten med å bli retorisk dragkamp mellom offentlige og private aktører. Dessverre snakker altfor få om sosialt entreprenørskap.

Sosiale entreprenører

Sosiale entreprenører, ideelle selskap eller ideelle AS – kjært barn mange navn – handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosiale entreprenører er gode på å utvikle nettverk på tvers av tradisjonelle fagfelt og virksomhetsmodeller. Samtidig er sosiale entreprenører også næringsaktører – de retter søkelyset på bunnlinjen. De ønsker nemlig å ha flere økonomiske bærebjelker enn offentlige støtteordninger alene. Med det belaster de ikke velferdssystemet mer enn nødvendig, og har en annen forretningsmodell enn aktører som er 100 prosent subsidiert med offentlige midler. Det er ofte her det blir krøll for kommuner og politikere.

For er det ikke slik at alle bedrifter, som tjener penger, drives av kapitalisme og måler sin suksess i hvor mye penger som står igjen på konto? Nei. Ideelle selskaper skriver gjerne i sine vedtekter at de har en profittlås, og at de reinvesterer overskuddskapital inn i bedriften, slik at de kan investere og gjøre mer bra for samfunnet. I tillegg måler de suksess basert på hvorvidt aktivitetene deres har ønsket effekt eller ei.

For godt til å være sant?

Lokalt har vi flere gode eksempler på ideelle selskaper innenfor egne kommunegrenser. Byauk, som er byens første andelslandbruk, benytter arealer på Storhaug til matproduksjon. Som igjen skaper mer inkluderende nabolag og stimulerer til mer bærekraftig matproduksjon. Et annet eksempel er «Trygg av natur», som tilbyr aktiviteter som naturskole for barn og unge, og utdanning for voksne rettet mot skole, oppvekst- og helsesektoren. Et tiltak som tilfører skolehverdagen mestring og variasjon for barn og ungdom som står i fare for å falle utenfor.

Skal vi løse dagens og fremtidens utfordringer, må vi våge å tenke nytt, og slippe til andre aktører – i samarbeid med det offentlige – for å styrke vår felles velferd.

Både nasjonalt og lokalt har Høyre i flere år løftet frem sosialt entreprenørskap som en nøkkel for innovasjon, og fremsnakket samarbeid med denne type selskap kan bedre tjenester på arbeids- og sosialfeltet. Det er nettopp gjennom gode samarbeid på tvers av sektorer at vi lager gode lokalsamfunn. Samtidig som det gir tillit og handlingsrom til tjenestene til å selv kunne utforske hvilke samarbeid som fungerer best for dem og deres brukere.

En løsning passer ikke for alle

Stavanger Høyre vil jobbe for økt kompetanse om sosialt entreprenørskap og hvilket mulighetsrom dette kan gi for fremtiden. Vi som samfunn har ikke råd til å gamble med innbyggernes ve og vel på bakgrunn av ideologiske skylapper, og være et hinder for at gode løsninger for samfunnet kan komme fra ulike aktører. For mellom barken og veden sitter det et enormt potensial som venter på å bli sett og anerkjent for den viktige jobben de gjør, og kan gjøre, for samfunnet.