Har Sandnes-politikarane stappa hovudet i sanden?

Revisjonen av kommuneplanen for Sandnes legg opp til eit sanduttak som vil føra til at skule, kulturhus og fortidslandsbyen i Forsand vil liggja på ei hylle over resten av landskapet. Meiner me det er greitt?

Rolf Magne Haukalid Forsand

Revisjonen av kommuneplanen i Sandnes kommune er på oppløpssida. For Forsand sin del er dei vesentlege endringane i planen mellom anna å finna på Fossanmoen i samband med sanduttaket. At ei sak med såpass inngripande konsekvensar i folk på Forsand sitt daglegliv, skal gå så upåakta hen, overraskar meg. Eg spør meg sjølv; har folk fått med seg kva som er i ferd med å skje?

Forslaget legg altså opp til å ta ut sanden på Landal, den dyrka marka på venstre side av vegen når ein har runda Steinberg opp mot skulen, nord for fylkesveg 491, Espedalsvegen. Vegen skal flyttast inn til fjellsida på Landal og me vil få nok ein stor U-sving på Espedalsvegen. Vidare legg planen ei hensynssone på resten av Fossanmoen, bortsett frå området ved skule, kulturhus og fortidslandsbyen Landa. Hensynsona gir eit signal og føringar om at området ligg for tur for vidare uttak. Om så skulle skje, vil skulen, kulturhus og fortidslandsbyen ligge igjen på ei hylle over resten av landskapet.

Støy ved skulen?

Det vert vektlagt at sandressursen på Fossanmoen er ein nasjonalt og internasjonalt viktig ressurs. Det kan godt vera, men då fortener ein så eksklusiv ressurs å bli forvalta på forsvarleg vis. Slik planforslaget legg opp til, vert viktige sandressursar ståande att. Vegomlegginga som vart gjort på Hestamoen for nokre år sidan synleggjer dette, der vegen i seg sjølv ligg på sandressursen, og dessutan låser sand på innsida mot fjellet. Forslaget som ligg i kommuneplanen legg opp til same strategi, der Espedalsvegen vert lagt i ein stor U.

Vidare burde sandressursen under skule, kulturhus og fortidslandsby også blitt tatt med i planane om den er så eksklusiv. Men også her vel ein enklaste løysing med grunngjeving i at det «vil vere å gå inn i en fremtidig lokaliseringsdiskusjon for skolen». I mangel på heilskapleg tenking skyv ein problema framføre seg, og Forsand-samfunnet må bera kostnaden.

Konsekvensane for skulen med støv, støy og tung industri så tett innpå, vert lite vektlagt. Mellom anna med grunngjeving i nærleiken til eksisterande uttak på andre sida av Espedalsvegen. Men vindretninga på Fossanmoen går stor sett aust-vest. Altså går den i dag i mindre grad rett på skulen frå eksisterande uttak. Når uttaket nå vert flytta vest for skulen, og på litt lengre sikt kanskje aust for skulen, vert situasjonen ein heilt annan.

Kva med å venta?

Administrasjonen i Sandnes kommune frårådde i forarbeida til planen uttaket på Landal. Trass dette og trass dei ulempene dette medfører for bygda, vel altså politikarane å ta dette inn i kommuneplanen. Planen står fram som naudhjelp for å halde liv i sandindustrien fram til ein plan for uttak på resten av Fossanmoen ligg føre. Første punkt i ein slik plan må vera å finna ut om det er rekningssvarande å ta ut ressursen, sett opp mot kostnadane som følgjer av reetablering av veg, infrastruktur, bygningar og gardstun mm. I tillegg kjem dei samfunnsmessige konsekvensane som ikkje kan reknast i kroner og øre. Fyrst når ein har svaret på dette, kan ein gå vidare i prosessen.

Det er skuffande at politikarane i Sandnes lukkar auga for alle dei negative konsekvensane opning for sanduttak på nordsida av fylkesveg 491 Espedalsvegen medfører. Sandnes-politikarane stikk bokstavleg talt hovudet i sanden og vel å oversjå heilt sentrale element i denne saka.