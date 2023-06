Er menns kreftformer mindre verdt?

DEBATT: Mens de kvinnelige kreftformene er viet mye oppmerksomhet og heldigvis har ført til at mange tester seg jevnlig for kreft, er den beste metoden for å avdekke prostatakreft ikke tilgjengelig for norske menn hos fastlegen.

«Når regjeringskollegiet møtes, bør de sette test for prostatakreft på dagsorden. Det kan redde deres eget liv», skriver Pål Lillebø.

Pål Lillebø Konsernsjef i bedriftshelsetjenestens bransjeforening

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Inntil nylig hadde menn i Rogaland tilbudet, men etter seks og et halvt år var det slutt også for dem.

Vellykket behandling av de fleste kreftformer avhenger av hvor raskt den avdekkes. Derfor har myndighetene både anbefalt og minnet kvinner på at å teste seg for brystkreft og livmorhalskreft er viktig, og for livmorhalskreft er den nye og langt bedre HPV-testen nå blitt standard. Det samme gjelder ikke undersøkelser for å avdekke prostatakreft hos menn.

Inntil nylig ble det gjennomført et testprogram ved Stavanger universitetssjukehus, SUS, der menn ble testet av sine fastleger med Stockholm3-testen. Det er en blodprøve-test som avdekker testeprostatakreft på et tidlig stadium. Den er enkel å ta, men krever en avansert analyse. Rogalendingene hadde inntil i mars dette tilbudet. Nå er det fjernet, som følge av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkols ønske om en mer restriktiv bruk av laboratorie- og røntgentjenester.

Mer risikofylt test

Det rammer menn i Rogaland. Samtidig er det et betydelig steg i feil retning for de av oss som er opptatt av å redusere dødstallene for prostatakreft i Norge. Ved SUS går man tilbake til den noe rimeligere, men langt mer usikre og også mer risikofylte PSA-testen, der man altfor ofte får falske positive svar som gjør at man både må til Urolog for lang mer risikofylte og invasive og kostbare undersøkelser og også må til MR som også er en kostbar undersøkelse hvor det er kø og relativt lang ventetid. Resultatet av studien i Stavanger burde vært at testen ble tilbudt over hele landet.

Det er et betydelig steg i feil retning for de av oss som er opptatt av å redusere dødstallene for prostatakreft i Norge.

Flere medier har dekket pasienthistorier, både om menn som har blitt diagnostisert tidlig nok til å bli friske, og historier om der kreftformen har spredt seg så mye at behandlingen handler om livsforlengelse. Det siste burde i seg selv være grunn nok til å opprettholde og utvide tilbudet for å ta Stockholm3. Da Legeforeningens eget tidsskrift i 2020 omtalte studien ved SUS, konkluderte de med at totalkostnaden så ut til å være mellom 23 og 28 prosent lavere enn ved den mer usikre PSA-testen. Det skyldes at behovet for MR og biopsi, vevsprøver, av prostata reduseres.

Når 5000 menn får diagnosen prostatakreft hvert år, burde det vært godt nytt. Men i 2021 døde 895 av kreftformen, og med fjerning av Stockholm3-tilbudet vil nok ikke tallet bli hyggeligere i år.

Med en gjennomsnittsalder på 70 år for prostatakreftdiagnosen, betyr det at mange fortsatt er i yrkesaktiv alder. Det er disse mennene Kjerkol vil spare penger på. Til sammenlikning er det 3500 som får diagnosen brystkreft hvert år. Et middel for å oppdage kreftformen tidlig er mammografitester. Det gjennomføres 200.000 av disse i året.

Jeg tar ikke til ordet for å fjerne programmer som har til hensikt å oppdage vanlige kreftformer hos kvinner tidlig nok til at de fleste kan få en behandling som gjør dem friske. Jeg mener at menn bør få det samme tilbudet. Det bør derfor bli like normalt å invitere menn til å ta Stocholm3-testen, som det i dag er å ta tester som kan avdekke brystkreft og livmorhalskreft.

Verdt en samtale

I dagens regjering er ni av de mannlige medlemmene i en alder der hvor risikoen for å få prostatakreft er til stede – og økende. Når regjeringskollegiet møtes, bør de sette test for prostatakreft på dagsorden. Det kan redde deres eget liv, og det vil i hvert fall redde en del andre menns liv de neste årene. Det er verdt en samtale om kreftdiagnostisering med Ingvild Kjerkol.