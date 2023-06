Den norske hyttedrømmen har blitt et klimamareritt

DEBATT: Privatpersoner bør ikke få bygge en eneste hytte til i Norge. I fremtiden er det bare Den Norske Turistforening (DNT) som bør få bygge hytter.

Innsenderen savner det enkle og klimavennlige hyttelivet og mener hyttebygging i privat regi bør stoppes.

Henning Bjørgo Sandnes

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I hundre år har nordmenn hatt hytte på fjellet; et tak over hodet midt i fjellheimen som sørget for le og varme i vinterstormene, et sted hvor man disket opp med hermetikkmiddag, og hvor underholdning var kortspill og Yatzy i måneskinnslys fra stearinlys. Om sommeren kunne en fikse litt på brønnen, legge på et lag tjære, tømme utedoen og hogge ved.

Det enkle hytteliv forduftet

Den norske hyttedrømmen står for fall. Når en kjører over flotte fjelloverganger i Norge, for eksempel Hovden, får jeg hakeslepp hver gang. En har kjørt gjennom idylliske tettsteder med stabbur og politistasjon med gress på taket og frydet seg over at Bygde-Norge fremdeles kan minne om et maleri av Tidemand og Gude. Men så kommer en til hyttefeltene – sår i den norske fjellheimen! Flotte hus på rekke og rad – ja, det er hus-standard, ikke hytte-standard, med kjøpesenter, treningsstudio, fiber og varmekabler i oppkjørslene.

Vi er for mange folk og har for god råd til å fortsette slik våre forfedre gjorde. De var ikke så mange, og hyttene de satte opp synes knapt i terrenget.

Jeg forstår godt at folk vil ha komfort og tilgjengelighet. Det er deilig å slippe å komme fram til en iskald hytte etter å ha først gått en time på ski og spadd fram hytta etter litt leting. Folk flest har nok med seg selv og ser ikke, og kanskje bryr seg ikke, om klima og natur. Folk skriker høylytt om monstermaster som de sier lager sår i naturen. De vil ikke ha vindmøller og lager spleis-innsamlinger for å redde hunder som har satt seg fast på fjellet. Men hva med alle de kvadratkilometerne med uberørt natur som blir spist av gravemaskiner og bulldosere for å lage drømmehytta di?

La DNT bygge felleshytter

Dette er hjemmet til sarte planter, insekter, fugler, dyr og fisk som ikke har muligheten til å tale sin sak. Bare for at du skal råkjøre opp Fv9 for å rekke fotballkampen på ViaSport på hytta. Hvis det er etterspørsel etter noe, vil det alltid være noen som fyller det behovet. Enkeltindivider vet ikke hva som er best for fellesskapet. Det er her politikerne må komme på banen og forby en slik utbygging.

Den norske hyttedrømmen står for fall. Vi er for mange folk og har for god råd til å fortsette slik våre forfedre gjorde. De var ikke så mange, og hyttene de satte opp synes knapt i terrenget før du hører noen stemmer fra trebenken i solveggen utenfor som bryter den totale stillheten i landskapet. Jeg er skeptisk, men jeg håper politikerne tør å si at vi må slutte med det vi driver på med i dag og ikke tillater en hytte til. La DNT stå for hyttebyggingen – det kommer alle til gode. Og så oppfordrer jeg hyttefolk til å gå stille i dørene når det er snakk om å bygge master, vindmøller og annet som trengs for å varme opp hyttene deres.