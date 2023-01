Det er bedre å få helsehjelp enn å ikke få det

DEBATT: Fastlegene er bærebjelken og førstelinjen i det norske helsevesenet, men det hjelper ikke å si det til de innbyggerne som ikke har tilgang på dem.

Alternativer som Dr. Dropin vil aldri kunne erstatte en offentlig ordning slik tjenestetilbudet er utformet nå, men det kan være et viktig supplement.

Daniel Sørli Lege og daglig leder av Dr. Dropin

Karita Bekkemellem Administrerende direktør i NHO Geneo

I et innlegg i Stavanger Aftenblad bruker de to fastlegene Morten Munkvik og Peter Christersson mye plass på å beskrive hvorfor fastlegene har en nøkkelrolle i det norske helsevesenet. Alle er enige om at fastlegen, den som kjenner pasienten over tid, er viktig. Det er ikke det debatten handler om.

Som vi skrev i vårt første innlegg utgjør fastlegene bærebjelken i det norske helsevesenet, men problemet er altså at ikke alle pasienter får den helsehjelpen de trenger. De to fastlegene skriver at fastlegeordningen er en unik institusjon, men hva hjelper det hvis over 230.000 pasienter på landsbasis ikke har tilgang på den? Hva skal man som ansvarlig kommunepolitiker da gjøre?

Forfatterne av innlegget skriver videre at fastlegen er «En lege som har plikt til å prioritere akkurat deg framfor andre pasienter». Allerede i 2017 konstaterte Forbrukerrådet at fire av ti pasienter måtte vente mer enn det lovpålagte kravet på fem dager før de får time. Det er liten grunn til å tro at statistikken har blitt bedre de siste seks årene.

Det er bedre at pasienten får helsehjelp av en aktør som Dr. Dropin enn at pasienten ikke får helsehjelp i det hele tatt. Det er det vi mener med å legge politisk ideologi til side og sette pasienter og innbyggere først. Vi er helt enige om er at det offentlige finansierte helsetilbudet av allmennleger må bli bedre. Det ansvaret ligger først og fremst hos regjeringen. Alternativer som Dr. Dropin vil aldri kunne erstatte en offentlig ordning slik tjenestetilbudet er utformet nå, men det kan være et viktig supplement.

Samtidig er det tvilsomt at fremtidens helseutfordringer best løses ved kun å ansette flere. Det må også bli mer attraktivt å velge en utdanning innen helse og omsorg. Det å ha flere arbeidsgivere – og ha muligheten til å starte egen bedrift – tror vi er med på å bidra til nettopp dette.

For å møte en aldrende befolkning som stiller større krav til tjenestene de bruker, vil effektivisering og smartere omsorg bli avgjørende. Både pasientene og skattebetalerne er trolig tjent med at aktører, som investerer i teknologi, innovasjon og kapasitet, i større grad bør bli invitert til å bidra.