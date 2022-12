Er framtiden en sklie?

DEBATT: Glansbildet av framtiden er i ferd med å slå sprekker.

«Det skal sies at skliturer kan være gøy. All lykke i verden avhenger ikke av materiell levestandard, og en nedskalering av sivilisasjonen kan også ha positive effekter», skriver Jørund Falkenberg Aase.

Jørund Falkenberg Aase Kunstner

DEBATT: Vi har i år sett strømpriser utenom det vanlige, i tråd med manko på tilgjengelig energi. Kanskje er dette bare ett av mange forvarsler om at vi på flere felt er i ferd med å bevege oss utenfor normalen. I utstillingen «Blindspor og sprang» i Sandnes kunstforening, som handler om kriser og løsninger, viser jeg verket «Opp og ned», en sklie som stiller spørsmålet om nettopp denne representerer vår framtid – en real nedtur.

Mer avansert – bedre

Vi har gjerne en tendens til å se for oss framtiden som en forlengelse av nåtiden, bare mer avansert, bedre. Glansbildet av framtiden er i ferd med å slå sprekker i tråd med problemene som hoper seg opp, med klimaendring og tap av naturmangfold blant overhengende trusler. Likevel fortsetter vi å se for oss at økonomisk vekst og forbruk skal fortsette, bare energien blir fornybar og økonomien grønn.

Men flere stiller spørsmål ved vår enorme ressursbruk, som også handler om energi. På verdensbasis baserer vi oss fortsatt 80 prosent på fossile energikilder. Lar det seg i det hele tatt gjøre å erstatte all fossil energi som brukes i dag med fornybare kilder? Fordi kull, olje og gass representerer så konsentrert og rimelig energi i forhold til kraft fra sol, vind og vann, mener flere at energinedgang eller til og med – kollaps er mulige scenarioer. Gjør du et nettsøk på «energy descent» får du opp en graf som viser utviklingen i totalt energiforbruk i verden. I tusener av år lå dette på et svært lavt nivå, fram til 1800-tallets fossil- og industrirevolusjon førte til en eksponensiell vekst, noe også den voldsomme befolkningsveksten henger sammen med. Ifølge energy descent-hypotesen er det mulig at den enorme økningen i energiforbruk og antall mennesker på jorda representere et blaff i verdenshistorien. Tanken er så at vi i stedet for å satse alt på fortsatt vekst, og risikere kollaps, må tilpasse oss en mulig nedgangs-framtid og ta grep for å kutte i energibruken på en kontrollert måte for å redusere negative konsekvenser.

Fossile energikilder har kanskje vært en velsignelse, men er på vei til å bli en forbannelse. Kan den erstattes av fornybar energi og vil energiproduksjon og -bruk fortsette å stige? Vil vi bli tvunget til å redusere energiforbruket og stabilisere oss på et lavere og bærekraftig nivå? Vil det gå ad undas og sivilisasjonen slik vi kjenner den kollapse? Å se barn sette utfor sklia i Sandnes kunstforening gjør framtidsbildet komplett. For hvem sin framtid snakker vi om?

Kan ha positive effekter

Det skal sies at skliturer kan være gøy. All lykke i verden avhenger ikke av materiell levestandard, og en nedskalering av sivilisasjonen kan også ha positive effekter, ikke minst for resten av skapningene vi deler verden med. Kanskje ville vi aldri klart å gjøre sivilisasjonen bærekraftig helt frivillig. Vi har blitt så vant med at det stadig går oppover. Men det som går opp, og så videre ... Kanskje må vi begynne å venne oss til tanken om «ned».