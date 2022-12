Øvrebekks kortslutning i strømdebatten

DEBATT: Det er mye kraft i strømdebatten om dagen, og i en kommentar 21.12 bidrar Hilde Øvrebekk til å heve spenningsnivået. Det resulterer i full kortslutning.

Diskusjonen om fjerde energimarkedspakke er egentlig et sidespor i den situasjonen vi står i. Nå er det i første rekke behov for å sikre folk og bedrifter trygghet i en krevende situasjon.

Nikolai Astrup Stortingsrepresentant (H)

Øvrebekk mener at Høyres politikk «kan være katastrofal for det norske kraftmarkedet», fordi vi angivelig har en «blind tro» på EUs fjerde energimarkedspakke. Ifølge Øvrebekk inneholder EUs fjerde energimarkedspakke et krav om at landene hele tiden skal ha 70 prosent av strømmen tilgjengelig for eksport. Hele kommentarartikkelen er tuftet på dette premisset.

Problemet med Øvrebekks kommentar er at den bygger på en ganske grov feil. EUs fjerde energimarkedspakke inneholder ikke et krav om at 70 prosent av strømmen skal være tilgjengelig for eksport. Kravet knytter seg til hvor mye av nettkapasiteten som skal være tilgjengelig for handel. Det er en vesentlig forskjell. I EUs tredje energimarkedspakke er dette kravet 100 prosent. I EUs fjerde pakke er kravet redusert til 70 prosent innen 2025. Så vidt meg bekjent innfrir Statnett 70-prosentkravet på alle forbindelsene allerede i dag. Da er det veldig spesielt at Øvrebekk mener at 70 prosent -kravet kan bli «katastrofalt» for det norske kraftmarkedet. Hun bidrar til å fyre opp frontene i en allerede tilspisset debatt, basert på feilaktige opplysninger. Det er svært uheldig i den situasjonen vi står i nå.

Norge er taperen

Selv om Norge innfrir nettkravene i EUs fjerde energimarkedspakke, er det andre land som ikke gjør det. Det gjelder blant annet Sverige og Tyskland – to land vi har forbindelser til. Svake innenlandsnett gjør at disse landene ikke har mulighet til å eksportere fullt ut til oss når vi har behov for det. Det er derfor åpenbart i Norges interesse at disse landene, så lenge vi har kabler mellom oss, investerer mer i deres respektive innenlandske strømnett. Hvor mye strøm som utveksles styres imidlertid av helt andre mekanismer enn det omtalte 70-prosent kravet, men kapasiteten til å utveksle når det er behov for det, bør være like god på begge sider av kabelen. Slik det er nå, er det Norge som går tapende ut.

Når det er sagt, diskusjonen om fjerde energimarkedspakke er egentlig et sidespor i den situasjonen vi står i. Nå er det i første rekke behov for tilstrekkelig omfordelende tiltak, for å sikre folk og bedrifter trygghet i en krevende situasjon. For husholdningene er det nå på plass en strømstøtteordning som avhjelper situasjonen, og den er forlenget inn i 2023. For bedriftene er det verre. Mange sliter, og vinteren vil bli tøff. De mye omtalte fastpriskontraktene leverer foreløpig ikke i henhold til forventningene regjeringen har skapt, og heller ikke i forhold til bedriftenes behov. Høyre mener det er behov for å sikre en form for strømstøtte til utsatte bedrifter i første kvartal 2023, inntil fastprismarkedet er kommet ordentlig i gang.

Vi trenger mye ny kraft

Så er det behov for å energieffektivisere mer og bygge ut vesentlig mer ny kraftproduksjon de neste årene. Flere vannkraftoppgraderinger, mer småkraft, solkraft og vindkraft. Tempoet må opp, konsesjonsbehandlingstiden må ned, og Høyre har fremmet en rekke forslag i Stortinget om dette det siste året.

At regjeringen utsetter halvparten av havvindutbyggingen på Sørlige Nordsjø II er en svært dårlig start i den situasjonen vi står i nå. Forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft på land, som kan resultere i at flere av vindparkene som allerede er bygget går konkurs, er en elendig fortsettelse. Politisk risiko er plutselig et stort tema. De neste årene skal det investeres hundrevis av milliarder i kraftprosjekter og industri, i konkurranse med andre land. Da er det svært uheldig at Norges omdømme som et forutsigbart og attraktivt sted å investere nå er svekket.