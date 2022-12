Mossige, samrøret med LO kan ikke bortforklares!

DEBATT: At Stavanger kommune, med ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i spissen, nå blir meldt inn i en organisasjon – finansiert og styrt av et flertall med bakgrunn fra LO og AP – kan ikke bortforklares av Aps gruppeleder Dag Mossige.

Jeg kan love ovenfor alle byens innbyggere at Stavanger Høyre aldri vil stemme for en innmelding i en slik politisk organisasjon.

Erlend Jordal Kommunestyrerepresentant (H)

Dette er en type samrøre vi ikke har hatt tidligere i Stavanger kommune. Når Ap driver med personkarakteristikker av undertegnede og omtaler fakta som flåsete i sitt tilsvar, er det opplagt at de har gått tom for saklige argumenter og tyr til andre virkemidler for å bortforklare sine egne valg.

Alternativt kan det være at AP rett og slett ikke innser at denne typen gruppeinnmeldinger av innbyggerne i Stavanger er galt. At slikt samrøre er greit? Tross alt sitter jo tre medlemmer fra LO i AP sitt sentralstyre. Det er ingen hemmelighet. Følger man denne tankegangen, må det jo være greit å melde Stavanger kommune inn i en organisasjon som har en styreleder som også sitter i AP sitt sentralstyre og som er leder i LO? Samt at flertallet i styret er ledere i LO-apparatet?

Ap dras mot venstre

Begrunnelsen er at de står for en politikk som flertallspartiene i Stavanger står for. En politikk som på mange områder er langt mer venstreradikal enn det jeg oppfatter som AP sin linje. Det er kanskje slik at samarbeidspartnere har dratt AP kraftig til venstre i Stavanger. For både SV og Rødt kan nok skrive under på alt som står i den politiske plattformen med glede. Spesielt gjelder det avvisningen av handelsavtaler med resten av verden, som vår industri er avhengig av.

Motpolen til innmeldelsen i For Velferden, er at Høyre og et borgerlig flertall skulle meldt Stavanger kommune inn i Private Barnehagers Landsforbund, Friskoleforbundet, NHO eller lignende, og begrunnet innmeldelsen med at disse organisasjonene sto for mye politikk vi var enige i. Eller enda mer spesielt: hvis dette var forbund hvor flertallet av styremedlemmene også var medlem av sentralstyret til Høyre nasjonal?! Det ville vært galt.

Jeg kan love ovenfor alle byens innbyggere at Stavanger Høyre aldri vil stemme for en innmelding i en slik politisk organisasjon. Det at vi eksempelvis er med i Verdens Energibyer og har et eget Europakontor kan muligens av noen partier oppfattes som politisk, men det er likevel et bredt tverrpolitisk flertall som står bak nevnte medlemskap.

Frykt ikke kritikk

Til slutt vil jeg si at AP ikke må være redde for kritikk. Det eldste trikset innenfor hersketeknikk er å beskrive motstanderen som sint når en ikke liker kritikken som kommer. Jeg må innrømme at jeg tror dette er første gang jeg er blitt kalt en «ung sint mann». De som kjenner meg, vil nok heller underskrive på at jeg er en «happy go lucky» type.

Selv om jeg er en rolig fyr, kan jeg love at jeg fremdeles vil være en poengtert, tydelig og uredd kritiker av flertallet når det er riktig. Jeg vil bidra til samarbeid med flertallet når det er viktig, og i leserbrevspaltene vil jeg omtale mine politiske kollegaer forsiktig. I ånden med det siste poenget vil jeg få skryte av Dag Mossige. Selv om vi kan krasje sammen både i debatter og leserbrevs-spalter, er han en fremragende politiker som Stavanger skal være glade for at vi har i kommunestyret. God jul til ham og resten av politikerne i kommunestyret.