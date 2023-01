Vi tenker nytt i eldreomsorgen i Stavanger

DEBATT: Nils-Oscar Ihlen tok i et nylig leserinnlegg til orde for utvidelse av sykehjemskapasiteten i Stavanger, med særlig henblikk på Øyane sykehjem. Det er jeg hjertens enig i.

Alle sykehjem i Stavanger vil få ekstra husassistenter som lovet, skriver Dag Mossige i dette innlegget.

Dag Mossige Leder, Utvalg for helse og velferd, Stavanger kommune

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For å møte utfordringer i eldreomsorgen må vi bygge flere omsorgsplasser – og vi trenger pårørende som bryr seg. Den 10 mai fjor tok Utvalg for helse og velferd initiativ til å gå i dialog med Øyane om en utvidelse av omsorgstilbudet ved sykehjemmet. Administrasjonen var raskt på ballen, og i september vedtok vi å utføre en mulighetsstudie. Det er riktig at en utvidelse lenge sto i stampe. Administrasjonen arbeider nå med et såkalt Omsorg pluss-konsept, med døgnbemanning.

Vi satser på Omsorg pluss

Eldre lever stadig lengre, og bedre, liv. Det er virkelig noe å feire. For Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for aktiviteter som kan styrke både den fysiske og psykiske helsen. Omsorg pluss er et tilbud for eldre og andre som ønsker sosiale og aktive liv, men en større trygghet enn hva å bo hjemme kan innebære. Kort fortalt: Frihet av å bo i egen bolig, med aktiviteter og turer i nærområdet, men med trygghet i døgnbemanning, og hjemmetjenester. Vår satsing på Omsorg pluss vil øke kapasiteten i kommunens omsorgstilbud, i tråd med Plan for omsorgsbygg 2021–34.

Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier vil gjennomføre en Omsorg pluss-utbygging på Øyane, eventuelt et bofellesskap etter modell fra Bergåstjern sykehjem. Beboere kan bruke kafeen på sykehjemmet, og delta på aktiviteter og arrangementer. Tilbudet er også egnet for beboere med lettere demensutfordringer. For beboere med store demensutfordringer vil sykehjemsplass derimot være det rette.

Ihlen nevner nytt Finnøy helse- og omsorgssenter på Finnøy, som utvides med 20 plasser. På Ramsvigtunet er byggetrinn 1 i full gang, og ferdigstilles i 2024, med 29 plasser. Så følger trinn 2, hvor den eldste delen av sykehjemmet rives. Dette vil gi 78 sykehjemsplasser, mot 27 i dag. Bofellesskapet for eldre, i tilstøtende bygg, rehabiliteres. Heller enn en såkalt «demenslandsby», som ville gi for få nye plasser, ønsket vi økt kapasitet. Vi mener det er bedre bruk av pengene, og vil komme flere til gode, om vi også styrker demenskompetansen på alle våre sykehjem.

Vi har god dekning

Nytt sykehjem i Jåttåvågen skal stå ferdig i 2027, med 120–150 plasser. Konseptarbeidet er i full gang. Vi vil også vurdere nytt bofellesskap, 16 plasser, eller Omsorg pluss på samme tomt. Tidligere i perioden ba vi om en mulighetsstudie for å utvide Blidensol, som starter opp så snart sykehjemmet i Jåttåvågen er klart og fullføres i 2029.

Stavanger har en høy dekningsgrad for institusjonsplasser for eldre. Det er vi stolte av, og vi var uenige i gjentatte forslag fra partier i opposisjon om å redusere dekningsgraden til nasjonalt nivå. Dekningsgraden er et middel mer enn et mål i seg selv: Det viktigste er at folk raskt får institusjonsplass når de trenger det. Men et godt utbygd institusjonstilbud må ligge i bunn.

Konseptvalg for nye sykehjem, som ved Madla-Revheim, 150 plasser, hvor detaljreguleringen for området er påbegynt, bør tas snarlig. Samtidig er vi opptatt av mangfold. Vi hegner om et sterkt kommunalt tilbud, men også private, ideelle tilbydere er velkomne. Etter møter på politisk og administrativt hold har dette resultert i en intensjonsavtale med Diakonhjemmet om leie av et Omsorg pluss-bygg på tomten til tidligere Domkirkens sykehjem. Her så vi også en klar politisk skillelinje: Vi vil reservere anbudskonkurransen for ideelle organisasjoner, mens Høyre og Frp stemte for å konkurranseutsette driften også til kommersielle selskap. Arbeiderpartiet mener at våre skattekroner skal gå til våre beboere – ikke til profitt og utbytte til kommersielle selskaper.

Husassistentene kommer

Det skjer mye i Stavanger. Et bytt bofellesskap for eldre på Storhaug er i prosjektutviklingsfasen. En mulighetsstudie for 25–40 Omsorg pluss-boliger på Bekkefaret er i gang. Vi er i dialog med Frue gamlehjem om overtakelse av en flott tomt på Hinna som kan romme mange omsorgsboliger og et aktivitetssenter for eldre og pårørende i bydelen.

Til slutt: Det hjelper ikke å bygge flere omsorgsplasser om vi ikke har folk til å bemanne dem. Ihlen nevner vår store bemanningssatsing med husassistenter. Det kan jeg garantere skal komme på plass ved alle våre sykehjem. Dette kommer i tillegg til vår økning av grunnbemanningen og penger til å prøve ut nye turnusordninger, 30 millioner kroner årlig. Dette anser vi som to viktige grep for å møte kommende rekrutteringsutfordringer i eldreomsorgen.