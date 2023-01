Hva om samfunnets grunnmur slår sprekker?

KRONIKK: I Norge stoler vi på hverandre. Vi vil hverandre vel. Innbyggere, næringsliv og politikere. Derfor går det, tross alt, ganske bra.

«Klarer vi å bevare tilliten mellom oss, […] kan vi være en del av løsningen på noen av de store utfordringene verden nå stor overfor», skriver Tone Grindland.

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland; medlem av Totalberedskapskommisjonen

De siste ukene har jeg jobbet med å planlegge Solamøtet, regionens kanskje viktigste møteplass mellom politikk og næringsliv. Underveis i planleggingen har jeg brukt tid på å tenke på akkurat dette. Hvor fint det er å bo i et land hvor vi stoler på hverandre. Vi har tillit.

Det bekreftes i en rekke undersøkelser, blant annet fra Statistisk sentralbyrå og Transparency International, som viser hvordan nordmenn er helt i verdenstoppen når det gjelder tillit. Tillit til hverandre, og til det offentlige.

Dette er gullet i vårt samfunn. Tillit har hjulpet oss gjennom vanskelige tider og kriser, som pandemi og terrorangrep. Vi har stått sammen.

Polarisering

Men hva om limet begynner å rakne? Hva om grunnmuren begynner å slå sprekker?

Er vi på vei dit nå?

Og hva vil skje med oss som samfunn, om tilliten forsvinner?

Dette er noe jeg har grublet på. For jeg, som sikkert mange av dere, har merket murring. Tøffere debatter, på nett og i medier. Polarisering. Og synkende tillit til politikerne.

Vi står midt i en historisk urolig tid. Vi skal mange tiår tilbake for å finne liknende. Verden er egentlig ikke til å kjenne igjen. Matsikkerhet, energisikkerhet, klimakamp. Krig i Europa. Vi har skyhøye priser på mat, varer og energi. Demokratiske verdier er under press. Det er dyptliggende og ulik virkelighetsoppfatning som nå polariserer verden og den offentlige debatten.

Tillit er også beredskap

Det siste året har jeg vært med i Totalberedskapskommisjonen. Det er en stor og viktig oppgave, hvor regjeringen har bedt oss 16 medlemmer å gå gjennom alt av beredskap i Norge. Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Hva blir viktig framover? Vi skal levere anbefalinger for Norges beredskap de neste 20 årene. Tillit er helt avgjørende for at vi skal fungere godt som fellesskap – i fred, krise og krig.

Det er derfor jeg mener det er så viktig at vi nå henter fram det aller beste i oss. Det er nå vi må ta ansvar, alle sammen, på vegne av fellesskapet. Vi må passe på at urolige tider og vanskelige problemstillinger ikke splitter oss – og at tilliten bevares.

Arbeidsplasser

Næringslivet, som jeg representerer som NHO-leder, har fått mindre tillit til politikken det siste året. Bedriftseiere har måttet bruke utestemme. Det er lett å skjønne, for ekstreme strømpriser og høye renter har gjort livet tøft for mange. Det er ikke rart at bedriftseiere har ligget søvnløse når familiebedriften står på konkursens rand og en kanskje må permittere ansatte som en er glad i.

Det har blitt dyrere å drive og eie bedrift i Norge det siste året. Det har kommet rekordstore endringer i rammebetingelsene. Det får konsekvenser, og går utover verdiskaping og jobbskaping. Norge trenger private bedrifter og arbeidsplasser. Vi trenger norske, private eiere. Skatteinngangen fra bedriftene er helt avgjørende for velferdssamfunnet vårt.

I Rogaland står i tillegg en av fem i alderen 30–64 år utenfor arbeidslivet. Det er for mange, for utenforskap river ned tillit.

Det er derfor jeg er så opptatt av at vi får til mer samarbeid fremfor polarisering. Ingen av oss har lyst å bruke utestemme unødvendig, og det må vær et gjensidig tillitsforhold mellom politikk, næringsliv og sivilsamfunn.

Nå eller aldri for klima

Det er ikke bare næringslivet som bruker utestemme nå. Ungdommen gjør det også. Med god grunn. Vi som lever i dag, er de første som merker konsekvenser av klimaendringene. Vi er de første som kan se hvordan verden forandrer seg, måned for måned. Hvordan det blir varmere, og arter forsvinner. Samtidig er vi også de siste generasjonene som faktisk kan bremse klimaendringene. Gjør ikke våre generasjoner noe nå, vil det være for sent, og vi vil se flere naturkatastrofer.

Vi kan få det til, og jeg er optimist. Fordi jeg har sett en enorm holdningsendring, i næringslivet og ellers i samfunnet. Jeg har nesten ikke et bedriftsmøte uten at vi kommer inn på hvordan bedriften skal bidra til omstilling og levere grønne løsninger til samfunnet.

Tid

«What a time to be alive», sa de i tv-serien «The Simpsons». Det kan vi si nå også. Fordi det er urolige tider. Men det er også tid for forandring. Og muligheter. Hva vi gjør i dag, vil få konsekvenser.

Klarer vi å bevare tilliten mellom oss, samtidig som vi klarer å utnytte potensialet som finnes i næringsliv, politikk og samfunnet i Rogaland, kan vi være en del av løsningen på noen av de store utfordringene verden nå stor overfor. Det er viktig – og derfor blir det også en sentral del av Solamøtet 9. januar, et møte som for øvrig også streames og er tilgjengelig for alle.

Godt, nytt år – ta vare på tilliten!