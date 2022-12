Halv taxfreekvote fra 1. januar er til å le av

DEBATT: Halv taxfreekvote fra 1. januar er til å le av, men latteren vil trolig først komme om 3 år. Fra de rød-grønne.

Nå får vi altså en regel for snus og røyk som skal gjelde kun folk bosatt i Norge. Skatteflyktningen Kjell Inge Røkke tar med loven i hånd med seg full kvote når han besøker familien i Norge neste jul.

Roy Steffensen Stortingsrepresentant Frp

Da vil de forsøke å latterliggjøre den nye regjeringen, fordi vi i tillegg til å rydde opp i viktige politiske områder som helse, samferdsel, skole og skatt, også velger å fjerne den særnorske regelen om halv tobakkskvote som de innfører fra 1. januar 2023.

Glansnummeret til Ap/Sp/SV de siste ni årene har nemlig vært å hoppe bukk over at vi fikk til tidenes skatte- og avgiftslettelser, storstilt motorveisatsing og reduserte helsekøer og soningskøer. Det var enklere å angripe at vi samtidig ryddet opp i dusteregler rundt lakrispiper, poker og Segway. Glemt var det at det var de selv som laget politikk om dette først.

Det er all grunn til å tro at de vil grave frem gamle talepunkter på ny, for jeg er helt enig i at halv taxfreekvote er til å le av. Men hvem fortjener egentlig å bli latterliggjort? De som mener det er så viktig å bruke tid, krefter og ressurser på å klekke ut og skrive særnorske ideer, lover, forbud og reguleringer og så få dem vedtatt i Stortinget, eller de som vil gjøre hverdagen enklere og mer forståelig ved å oppheve dem?

Nå får vi altså en regel for snus og røyk som skal gjelde kun folk bosatt i Norge. Skatteflyktningen Kjell Inge Røkke tar med loven i hånd med seg full kvote når han besøker familien i Norge neste jul. Reiser han med en norsk venn som har vært på besøk i Sveits, kan vennen bare ta med seg fem pakker røyk mens Røkke kan ta med 10 pakker fra taxfreebutikken. Dette vil kreve at internasjonale selskaper lager egne Vedum-kartonger med røyk og Støre-tønner med snus.

Nok en gang er de rød-grønne i gang med å lage egne særregler for Norge, og kjenner vi de rett så vet vi at om tre år har de garantert rukket å gjøre flere rare ting. Når de så blir kastet ut av regjering vil de nok en gang forsøke å få dere til å le av oss som «bryr seg om småsaker som taxfree». Da kan dere minne dem på at det beste hadde vært om de selv ikke hadde laget politikk til å le av i utgangspunktet.

