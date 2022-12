Lysefjorden er et fyrtårn for bærekraftig reisemålsutvikling?

DEBATT: Igjen har Preikestolen og Lysefjorden nådd avisoverskriftene, denne gang i forbindelse med at vi skal i gang med et arbeid for å regulere hele det utvidete Lysefjord-området i en regionalplan. Tilsynelatende står konflikten mellom bruk og vern.

– Lysefjorden har de beste forutsetninger for å bli et foregangseksempel på hvordan festtalene om utvikling av bærekraftig reiseliv kan bli omsatt til virkelig bærekraft i praksis, skriver Preben Falck.

Preben Falck Daglig leder, Stavanger Turistforening

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger Turistforening (STF) deltar både i Forum for Natur og Friluftsliv som ivrer for vern, og Lysefjorden Utvikling som vil ha næringsutvikling. Noen stor motsetning er det ikke, og STF har sluttet seg til høringsuttalelser fra begge.

Bærekraft i praksis

Lysefjorden har nemlig de beste forutsetninger for å bli et foregangseksempel på hvordan festtalene om utvikling av bærekraftig reiseliv kan bli omsatt til virkelig bærekraft i praksis. Her har vi for det første en fjord med ikoniske attraksjoner, men også en lang rekke ukjente perler, pakket inn i en lett tilgjengelig vestlandsfjord med vandreopplevelser i verdensklasse. Naturkvalitetene er av ypperste merke. Spennende innslag av spor etter dem som har brukt fjorden før oss og folk som lever her i dag bidrar til totalopplevelsen.

God balanse

Lysefjorden er velegnet som et eksperiment på en god balanse mellom bruk og vern. Forrige plan fra 1992 var fremsynt nok til å sette opp noen rammer og få på plass et system for å drifte og utvikle Preikestolen, gjennom Stiftelsen Preikestolen.

Senere er Lysefjorden Utvikling kommet til, og sammen har disse to sørget for en operativ reisemålsledelse som er mangelvare på mange norske reisemål. Sammen med engasjerte kommuner, fylkeskommune, redningskorps, friluftsråd og turistforening, og med bidrag fra vår lokale bankstiftelse har man kunnet være i forkant og ta imot gjestene på en god måte.

Vi må ta vare på denne kraftfulle reisemålsledelsen. Videre blir det avgjørende at en plan tar utgangspunkt i hva vi som lokalbefolkning ønsker oss fra Lysefjorden, enten vi er fastboende eller helgebrukere. Vi må starte med å spørre hvorfor vi vil ha turistene her. Hva godt tilfører de våre lokalsamfunn, og hva vil vi oppnå? Svarene på dette må være avgjørende når vi skal avgjøre hvordan vi skal ta imot reisende i framtiden.

80 prosent av klimautslippene fra reisingen vår kommer fra det å forflytte seg. Internasjonal turisme er derfor i utgangspunktet lite bærekraftig. Likevel ønsker folk å reise. Utviklingen av et bærekraftig reiseliv må derfor baseres på at vi prioriterer de som reiser kortest og blir lengst på samme sted, og vi må slutte å jage etter nye besøksrekorder. Vi lokale er uansett de aller beste klimaturistene.

Dette er en erkjennelse som ble godt etablert i hele reiselivsbransjens veikart for et bærekraftig reiseliv (2017), og senere fulgt opp i Innovasjon Norges reiselivsstrategi (2021). Det vi mangler er at disse prinsippene følges opp i praksis. Her kan Lysefjorden vise vei.

Høye ambisjoner

Om vi lykkes med å gjenta suksessen fra 1992-planen, kan vi sette standarden for reelt bærekraftig reisemålsutvikling. Får vi til dette vil turismen i fjorden ikke bare kunne foregå uten å ødelegge natur og miljø. Ambisjonen må snarere være at reiselivet bidrar til å gjøre både natur- og kulturmiljø, lokalsamfunn og næring bedre enn det som var utgangspunktet.

Slike høye ambisjoner er det vi ønsker for det kommende planarbeidet!