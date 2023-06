Hva med å børste støv av planene om pumpekraftverk?

Slutt på billig strøm? Rektor og professor Klaus Mohn har svart ja på dette spørsmålet, med gjestekommentar publisert 8. mai.

Gasskraft er dyrere og mer komplisert å bruke som balansekraft, det kan åpne mulighetene for vannkraft fra pumpekraftverk, skriver innsenderen.

Jo Heringstad Pensjonist og samfunnsdebattant, Ås

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mohn mener at billig strøm var konsekvens av at kraftselskapene måtte underby hverandre, for å kunne selge all vannkraften de kunne produsere, så lenge det var små muligheter for eksport av kraft. Med temmelig grove nye kraftkabler til Tyskland og til England, er dyr strøm i Sør-Norge konsekvens av at lett regulerbar vannkraft har høy verdi, når den brukes til «balansering» av temmelig ujevn produksjon av sol- og vindkraft i nevnte land.

For vel ti år siden ble det publisert en avansert rapport med komplisert tittel: «Økt balansekraft-kapasitet i norske vannkraftverk». Der er både eksisterende og de framtidige utenlandskabler tegnet inn på kart. Og så er det antydet temmelig store nye kraftverk med pumpeturbiner; bl.a. i Sirdal og i Suldal. Disse skulle bruke importert kraft i tidsrom med mye sol og vind, til å pumpe mye vann fra Sirdalsvatnet og Suldalsvatnet opp til henholdsvis Kvifjorden og Blåsjø. Dermed ville det bli mye vann til kraftproduksjon for eksport i disse verkene, i andre tidsrom med lite sol og vind.

Tiden kan nærme seg

Så langt er det ikke bygd noe slikt kraftverk: Dels fordi norske politikere ikke har tatt den nevnte rapporten på alvor; men mest fordi Sør-Norge – med nevnte grove kabler – nå er en liten del av et stort kraftmarked som fungerer dårlig: All kraft som produseres samtidig vurderes som homogen og likeverdig vare, så det er ikke noe pristillegg for regulerbar og leverings-sikker vannkraft, og heller ikke noe prisfratrekk for væravhengig og usikker sol- og vindkraft. Det er klart ulønnsomt å bygge nevnte og andre pumpekraftverk, så lenge det «mangler» prisdifferanse mellom leverings-sikker og temmelig usikker elektrisk kraft.

At et stort kraftmarked i nordvestlig del av Europa – som nevnt – fungerer dårlig, er nok et større problem for sol- og vindkraftlandene Tyskland og Storbritannia enn for vannkraftlandet Norge, ettersom forsyningssikkerheten blir dårligere enn den burde være, når sola er nede og vinden er svak. Dette problemet takles med lagring av noe naturgass til kraftproduksjon i Tyskland, og med ujevn utvinning av naturgass på britisk sokkel. Begge deler koster noe ekstra. Naturgassen blir noe dyrere, når den må kjøles og komprimeres så den blir flytende, så den kan fraktes i spesialskip fra fjerne olje- og gassland.

Sør-Norge et grønt batteri

Med slike komplikasjoner blir gasskraft etter hvert dyrere og mindre aktuell som «balansekraft», så vannkraft fra pumpekraftverk blir mer aktuell, og lønnsom med noe prisdifferanse mellom leverings-sikker og usikker kraft. Med større andeler sol- og vindkraft blir det også flere og lengre tidsrom med stor produksjon av og lav pris på slik kraft, så pumpekraftverk i Sør-Norge får lengre brukstider som pumpeverk, og med det kan de produsere mer som kraftverk.

Sør-Norge som grønt batteri er en spissformulering; men underliggende realitet er at det med stor væravhengig kraftproduksjon nær kysten og ute på Nordsjøen, blir tilsvarende behov for lagring av elektrisk energi; som vann med stillingsenergi i høytliggende magasiner, eller på andre måter.